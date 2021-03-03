По сведениям BNS, Стониса задержали. С его адвокатом журналистам связаться пока не удалось. Сам Стонис неохотно комментировал ситуацию журналистам LNK и сказал, что он был задержан безо всякого основания.
"Я не знаю. Нет никаких оснований. [...] Я ничего комментировать не буду. [...] Я считаю, что оснований нет", - сказал Стонис.
На вопрос, предъявлены ли ему обвинения, Стонис ответил: "Я ничего комментировать не буду". Сообщалось, что Стониса допрашивали не в Вильнюсе. Пресс-секретарь СРФП Модеста Зданаускене сказала, что подробно информацию прокомментируют в среду.
Стонис - владелец Каунасской теплофикационной электростанции, ранее он возглавлял компанию Dujotekana (прежде крупнейший импортер газа с российского "Газпрома").
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