По ее данным, по причине санкций, применяемым к четырем юридическим лицам и одному лицу, связанному с Беларусью, заморожено 46,2 тыс. евро. Санкции применены в связи со связями с Александром Шакутиным, "Венешэкономбанком".
В связи с санкциями, которые применяются в отношении двух российских физических лиц и восьми компаний, а также четырех лиц, связанных по праву собственности или контролю, заморожено около 10,094 млн евро, 3,129 млн долларов США (2,8 млн евро) и 645 тыс. российских рублей.
Санкции применены за связи с Алексеем Нечаевым, "Внешэкономбанком", Алексеем Мордашовым, Андреем Мельниченко, российской строительной компанией "Мостотрест", "Северсталью", Андреем Гуриевым, Игорем Сечиным, Сергеем Чемезовым.
Отныне СРФП каждый понедельник будет публиковать информацию о применении санкций ЕС в Литве.
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