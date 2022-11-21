СРФП Литвы: количество сообщений о подозрительных финансовых операциях выросло в 2,5 раза

Как говорится в пресс-релизе, большую часть, или почти 94% этих сообщений поступали от финансовых учреждений, учреждений электронных денег и других платежных учреждений.

По данным СРФП, по сравнению с показателями девяти месяцев прошлого года операторы виртуальной валюты в этом году представили в 70 раз больше отчетов о подозрительных денежных операциях или транзакциях. После того, как система, используемая СРФП, автоматически выявила уровень риска операций из сообщений, официальные лица СРФП провели дополнительный анализ половины из них.

"В настоящее время в Литве действуют 788 операторов виртуальной валюты, и быстрый рост их числа в Литве привел к значительному увеличению количества сообщений о подозрительных транзакциях. Должностные лица СРФП тщательно оценивают информацию, предоставленную компаниями в этом секторе, целая половина представленных извещений была дополнительно проанализирована", — отмечает директор СРФП Роландас Кишкис.

Он обещает, что внимание службы к этой сфере будет увеличиваться.

За девять месяцев этого года сообщения, полученные от коммерческих банков или их филиалов, увеличились почти в 1,8 раза. Почти в 2,3 раза больше отчетов поступило от других уполномоченных законом субъектов - специализированных банков, автодилеров, кредитных союзов, нотариусов, чуть больше, чем за аналогичный период прошлого года, поступило отчетов от зарубежных подразделений финансовой разведки.

СРФП также сообщила, что за указанный период в 2,3 раза увеличилось количество сообщений о заблокированных средствах на счетах. В этом году сумма заблокированных средств достигла более 131 млн евро - это в четыре раза больше, чем в прошлом году за тот же период.

Законы предусматривают, что финансовые учреждения и другие имеющие обязательства субъекты, установив, что их клиент проводит подозрительную денежную операцию или сделку, независимо от денежной операции или суммы операции, должны приостановить эту операцию или сделку.

Исключения распространяются только на случаи, когда сделать это объективно невозможно в силу характера денежной операции, способа их совершения или иных обстоятельств. Учреждения обязаны сообщать СРФП о подозрительной транзакции в течение трех часов после остановки денежной транзакции.