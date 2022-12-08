Средняя зарплата в Литве за 10 лет выросла почти в два раза

Его данные показывают, что в прошлом году среднегодовая зарплата в Литве составляла 21,4 тыс. долларов США (20,4 тыс. евро по сегодняшнему курсу), или на 95,5% больше, чем в 2011 году (10,96 тыс. долларов, 10,43 тыс. евро).

"Если заработная плата в странах Балтии продолжит расти в ближайшее десятилетие, она может стать очень привлекательной для любого иностранного работника", — заключают авторы исследования.

Литва была второй среди 34 стран по темпам роста средней заработной платы, уступая только Латвии, где она увеличилась на 104% за 10 лет до 18,1 тыс. долларов (17,2 тыс. евро).

По данным Tipalti, третье место в первой десятке заняла Эстония с 88,5 процентами роста и 20,4 тыс. долларов (21,4 тыс. евро) зарплаты, средняя зарплата в Польше увеличилась на 55,8% и достигла 13,3 тыс. долларов в 2021 году (14 тысяч евро).

Медленнее всего росли зарплаты в Испании — за 10 лет они увеличились на на 3,8% до 27 тыс. долларов (28,3 тысячи евро), тогда как в Греции они снизились на 19,9% до 15,9 тыс. долларов (16,8 тыс. евро).

Tipalti, американская компания, занимающаяся технологиями финансового учета, оценила данные из 34 стран ОЭСР.