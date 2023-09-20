Средняя зарплата в Литве достигла 2000 евро: в следующем году зарплаты могут быть "заморожены"

Однако это не обязательно значит, что экономика Литвы лишится конкурентоспособности – чем быстрее растут зарплаты, тем больше мотивированы компании повышать конкурентоспособность и продуктивность. Думаю, это хороший повод для бизнеса начать действовать", – сказал экономист.

"Это не очень хорошие новости. Если в других странах расходы на труд не растут или снижаются, то в Литве зарплаты быстро растут, теоретически - это угроза конкурентоспособности Литвы .

В других странах Балтии зафиксировано значительное снижение реальной почасовой оплаты труда: в Латвии больше чем на 6%, а в Эстонии почти на 10%. Этот показатель снизился и в таких странах, как Германия (-3,2%) и во многих других странах ОЕЭС.

Государственное агентство данных недавно сообщило, что в Литве средняя зарплата выше 2000 евро "на бумаге". А по данным Организации европейского экономического сотрудничества (ОЕЭС), в последних кварталах 2019–2022 гг. реальная почасовая оплата труда в Литве росла быстрее всего в Европе – на 7,1%.

Однако, по его словам, есть и другая сторона повышения зарплат – это стало сложным для бизнеса, поэтому темпы роста в следующем году будут медленнее.

"Все работодатели понимают, что эта ситуация – временная, мы не говорим о продолжительном кризисе, вообще ни о каком кризисе не может быть речи. Поэтому бизнес видит, что самая большая ценность - не снижение прибыли или недостаточные инвестиции, а работники, которые помогают создавать ВВП ", – сказал Романовскис.

Он отметил, что финансовое положение большинства работодателей сложное или плохое, но у них нет выбора, поэтому они, сжав зубы, повышали зарплаты. В противном случае, у них не было бы работников.

Собеседник видит хорошие новости: "Во-первых, Литва становится все больше похожей на стандартные страны Западной Европы с быстро развивающимся средним классом. Это однозначно – очень хороший момент. Надо надеяться, что эти тенденции сохранятся и в будущем".

Однако у собеседника есть хорошие новости для работников: "Такой ситуации, как в 2008-2009 г., когда бизнес урезал зарплаты или увольнял людей, скорее всего, не будет. Это хорошая новость для работников, но вызов для работодателей, ведь повышение зарплат идет не только за счет прибыли, но и за счет инвестиций. Если налоги для бизнеса не увеличат, думаю, он справится, мы из этого выберемся. Если повысят, вероятно, будет тяжело".

Я вижу риск, что давление, связанное с повышением зарплат, в какой-то момент может стать вызовом. Поэтому в следующем году мы прогнозируем меньший рост зарплат", – сказал он.

"Такое быстрое повышение вызывает риски, они связаны как с инфляцией, так и с мощностями отдельных секторов экономики и работодателей. Настроение и ожидания некоторых индустрий очень мрачное, особенно, если говорить о промышленности, где участились увольнения, несмотря на то, что работников пока требуется больше, чем есть.

"Согласно статистике, 2/3 работников получают меньше средней зарплаты. Нам часто кажется, что у всех средние доходы или же выше средних, но это не так. Неважно, где живут люди - в Тельшяй или в Вильнюсе, но им сложно оплатить счета, поскольку у них есть финансовые обязательства, им надо платить за коммунальные услуги, а продукты стоят одинаково во всех городах", – сказала она.

"Эти 2000 евро кажутся неплохой суммой, но если убрать 40% налогов, то ты видишь, что результат "на руки" – скромный. Посмотрите, в каком окружении мы живем: то, что зарплата растет на 10%, ни о чем не говорит, ты видишь, что цены на продукты растут на 30% и больше, подорожали и услуги.

Когда ЕЦБ безо всякого стыда продолжает повышать процентную ставку, это значит, что физическим лицам, у которых есть финансовые обязательства, приходится намного больше платить за кредиты.