Средняя зарплата в Литве достигла 2000 евро: в следующем году зарплаты могут быть "заморожены"

Государственное агентство данных недавно сообщило, что в Литве средняя зарплата выше 2000 евро "на бумаге". А по данным Организации европейского экономического сотрудничества (ОЕЭС), в последних кварталах 2019–2022 гг. реальная почасовая оплата труда в Литве росла быстрее всего в Европе – на 7,1%.
В других странах Балтии зафиксировано значительное снижение реальной почасовой оплаты труда: в Латвии больше чем на 6%, а в Эстонии почти на 10%. Этот показатель снизился и в таких странах, как Германия (-3,2%) и во многих других странах ОЕЭС.
Экономист банка Citadele Александр Изгородин отмечает, что к росту зарплат привела нехватка работников в Литве и быстрый рост минимальной зарплаты.
"Это не очень хорошие новости. Если в других странах расходы на труд не растут или снижаются, то в Литве зарплаты быстро растут, теоретически - это угроза конкурентоспособности Литвы.
Однако это не обязательно значит, что экономика Литвы лишится конкурентоспособности – чем быстрее растут зарплаты, тем больше мотивированы компании повышать конкурентоспособность и продуктивность. Думаю, это хороший повод для бизнеса начать действовать", – сказал экономист.
Собеседник видит хорошие новости: "Во-первых, Литва становится все больше похожей на стандартные страны Западной Европы с быстро развивающимся средним классом. Это однозначно – очень хороший момент. Надо надеяться, что эти тенденции сохранятся и в будущем".
Президент Литовской бизнес конфедерации Андрюс Романовскис также считает, что рост почасовой оплаты - это признак нехватки работников, особенно в сфере обслуживания.
Он отметил, что финансовое положение большинства работодателей сложное или плохое, но у них нет выбора, поэтому они, сжав зубы, повышали зарплаты. В противном случае, у них не было бы работников.
"Все работодатели понимают, что эта ситуация – временная, мы не говорим о продолжительном кризисе, вообще ни о каком кризисе не может быть речи. Поэтому бизнес видит, что самая большая ценность - не снижение прибыли или недостаточные инвестиции, а работники, которые помогают создавать ВВП", – сказал Романовскис.
Однако, по его словам, есть и другая сторона повышения зарплат – это стало сложным для бизнеса, поэтому темпы роста в следующем году будут медленнее.
"Такое быстрое повышение вызывает риски, они связаны как с инфляцией, так и с мощностями отдельных секторов экономики и работодателей. Настроение и ожидания некоторых индустрий очень мрачное, особенно, если говорить о промышленности, где участились увольнения, несмотря на то, что работников пока требуется больше, чем есть.
Я вижу риск, что давление, связанное с повышением зарплат, в какой-то момент может стать вызовом. Поэтому в следующем году мы прогнозируем меньший рост зарплат", – сказал он.
Однако у собеседника есть хорошие новости для работников: "Такой ситуации, как в 2008-2009 г., когда бизнес урезал зарплаты или увольнял людей, скорее всего, не будет. Это хорошая новость для работников, но вызов для работодателей, ведь повышение зарплат идет не только за счет прибыли, но и за счет инвестиций. Если налоги для бизнеса не увеличат, думаю, он справится, мы из этого выберемся. Если повысят, вероятно, будет тяжело".
Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене сказала, что средняя зарплата в 2000 евро не отражает реальную ситуацию в Литве.
"Согласно статистике, 2/3 работников получают меньше средней зарплаты. Нам часто кажется, что у всех средние доходы или же выше средних, но это не так. Неважно, где живут люди - в Тельшяй или в Вильнюсе, но им сложно оплатить счета, поскольку у них есть финансовые обязательства, им надо платить за коммунальные услуги, а продукты стоят одинаково во всех городах", – сказала она.
"Эти 2000 евро кажутся неплохой суммой, но если убрать 40% налогов, то ты видишь, что результат "на руки" – скромный. Посмотрите, в каком окружении мы живем: то, что зарплата растет на 10%, ни о чем не говорит, ты видишь, что цены на продукты растут на 30% и больше, подорожали и услуги.
Когда ЕЦБ безо всякого стыда продолжает повышать процентную ставку, это значит, что физическим лицам, у которых есть финансовые обязательства, приходится намного больше платить за кредиты.
Нет надежды на снижение цен на продукты. Поэтому обуздание инфляции путем повышения процентной ставки кажется более чем странным, оно бьет по карману каждого жителя. С каждым днем ты платишь все больше и больше, цены растут нечеловечески быстро – мы уже обошли самые сильные страны Западной Европы.
Например, если сравнить цены на товары в Литве и Германии, хочется плакать, а когда сравниваешь зарплаты - шок бывает еще больше", – сказала Ругинене.
Собеседница подчеркнула, что жители сейчас не чувствуют роста доходов: "Когда ты находишься на дне глубокого озера и отталкиваешься от дна, какой бы ни была скорость, если ты не доплываешь до поверхности и не вдыхаешь воздух, ты тонешь. Так и с нашим ростом зарплат и экономики: от дна немного оттолкнулись, но вдохнуть воздух сможем нескоро".
"В Литве кредиты есть у небольшого числа людей, это около 17% физических лиц. Мы говорим о самой трудоспособной и активной части населения, когда растет процентная ставка, конечно, на это как-то должен реагировать работодатель. Это значит, что де-факто зарплата, которую ты платишь работнику, становится меньше, у работника становится меньше денег", – сказал Романовскис.
Изгородин отмечает, что бизнес, который сталкивается с финансовыми трудностями, уже "замораживает" зарплаты - выбор у работодателей такой: либо сокращать число работников, либо "замораживать" зарплаты.
"Думаю, экспортирующий сектор старается не снижать зарплаты, а просто "заморозить" их из-за снижения числа заказов", – сказал экономист.
Ругинене считает, что в следующем году ситуация будет еще хуже – если будет снижаться процентная ставка, а цены не перестанут расти, то нынешней зарплаты жителям не хватит на жизнь.
"Сейчас формируют мнение, что работники должны посидеть и помолчать, ни в коем случае не просить повысить зарплату. Представьте себе, в каком положении люди оказываются, они как в капкане, счета растут, а им говорят - зарплаты не должны увеличиваться.
Инфляция так и набирает обороты. Когда человек не может потреблять, а цены растут, ничего хорошего не жди. Бизнесу будет все труднее, ведь цепь потребления уже начала рваться, наши компании производят продукцию, а покупателей становится все меньше. Это чревато серьезными проблемами. В секторе услуг рестораны уже говорят, что люди начали есть дома. Видно, рестораны первыми падут на этом поле брани", – заметила Ругинене.
Изгородин считает, что в частном секторе в следующем году повышение зарплат будет больным вопросом.
"В следующем году, к сожалению, я не вижу большого роста зарплат, поскольку рецессия, кризис, о котором мы говорили весь год, вероятно, переходит в четвертый квартал этого года и в первое полугодие следующего. Уже сейчас у нас в Литве наблюдается падение промышленности, сокращение оборота розничной торговли, показатели транспортного сектора тоже плохие. Думаю, в следующем году частный сектор не будет значительно повышать зарплаты, еще вероятнее, что часть компаний "заморозит" зарплаты, особенно это касается экспортирующего сектора – промышленности и транспорта", – сказал экономист.
Уже сейчас известно, что с Нового года минимальная зарплата увеличится на 10%, но средняя зарплата в частном секторе такого роста не достигнет.