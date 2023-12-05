Средняя зарплата "на руки" в Литве достигла 1235 евро: у кого больше всего выросли доходы?

"Что касается экономических секторов, то тут положение разное. Быстрее всего доходы росли в строительном секторе, на 19% (140 евро). Росли зарплаты в сфере администрирования и обслуживания – 16%, в сфере развлечений и организации отдыха – 15%", – сказала специалист.

Зарплаты 7 из 10 работников росли, 2 из 10 особенно не изменились, а у 1 из 10 могли снизиться. По словам Зитиките, причины тому могли быть индивидуальные, смена работы или нагрузки.

"На это повлияло повышение минимальной зарплаты на 15% и повышение зарплат госслужащих на 3%", – указала представитель "Содры".

Согласно данным за октябрь, трудовые доходы продолжали расти и достигли 2011 евро "на бумаге".

"На руки" зарплата составила 1235 евро, это на 119 евро больше, чем год назад. Итак, зарплата после уплаты налогов выросла на 11%, а годовая инфляция в сентябре была почти 4%. Поэтому реальный рост доходов составил 7%", – заметила Зитиките.

Представитель "Содры" Кристина Зитиките 5 декабря сообщила, что средняя месячная зарплата в третьем квартале составила 1989 евро "на бумаге" и за год выросла на 12%.

Работники строительного сектора "на руки" получают около 970 евро.

В сфере администрирования, обслуживания и развлечения рост был близок росту минимальной зарплаты.

"Здесь около 10% людей еще получают зарплату равную минимуму или даже ниже минимума. Это значит, что эти люди больше чувствуют повышение минимальной зарплаты", – указала Зитиките.

В сфере финансов и страхования зарплаты увеличились на 14% и составляли около 1700 евро "на руки", в сфере связи – на 9% (после уплаты налогов 1800 евро).

В сфере торговли и обрабатывающей промышленности зарплаты выросли скромнее (на 10-11%) - на 90 евро "на руки".

Не было особых изменений и в числе работников в Литве – их количество выросло на 1% (10 000 человек) и составляет 1,35 млн. человек.

Число работников сокращается только в двух сферах - торговли и обрабатывающей промышленности.