Средняя самая дешевая продуктовая корзина в январе подешевела на 4,06%

В феврале, по сравнению с январем 2024 г., средняя самая дешевая продуктовая корзина в магазинах страны подорожала на 3,04 евро (на 4,6 проц.), при этом она была на 8,68 евро (на 11,2 проц.) дешевле, чем в феврале прошлого года, – об этом свидетельствуют результаты анализа, проведенного порталом мониторинга цен Pricer.lt.