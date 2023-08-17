Средняя корзина самых дешевых продуктов за 2 года подорожала на 32%

В сообщении Pricer.lt указывается, что Maxima увеличила стоимость корзины на 17,02 евро (35,5 проц.) и занимает первое место. Магазин E-Rimi повысил цены на 11,18 евро (20 проц.) и поднялся на второе место. Торговая сеть Rimi повысила цены на 13,89 евро (25,8 проц.) и поднялась на третье место.

Norfa повысила стоимость корзины на 15,67 евро (30,2 проц.) и опустилась на пятое место. Магазин Barbora повысил цены на 11,11 евро (17,8 проц.) и поднялся на шестое место. Торговая сеть Iki увеличила стоимость корзины на 23,13 евро (42,9 проц.) и опустилась на седьмое место. Цены интернет-магазина Iki еще не отслеживались.

Корзина популярных и хорошо известных продуктов в июле 2023 г., по сравнению с июлем 2021 г., подорожала на 18,48 евро (45,1 проц.), указывает Pricer.lt.