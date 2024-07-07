2024.07.07 15:07

Средняя цена на чашку кофе уже превысила 2 евро: самый дорогой кофе не в Вильнюсе

 
Корнелия Миколайтите
ru.DELFI.lt
Gaminama juoda kava
Gaminama juoda kava
ФОТО: APChanel | Shutterstock

Немалая часть людей не представляет себе жизни без кофе, а в кафе этот напиток с каждым годом дорожает все больше. Чашка кофе в Литве стоит 2,10 евро, однако самый дорогой кофе не в столице, а в Укмерге – 2,20 евро. Представители кафе прокомментировали тенденции и ответили на вопрос о разнице в ценах на кофе между Литвой и Италией.

Цену на чашку кофе можно назвать лакмусовой бумажкой, показывающей ситуацию в стране. Государственное агентство данных отмечает, что чашка черного кофе в 100 мм в Литве в апреле в среднем стоила 2,10 евро (год назад цена была – 1,88 евро).

Интересно, что самым дорогим кофе был в Укмерге – 2,2 евро (год назад – 2,1 евро).

Правда, у агентства есть данные только из 16 городов.

В Вильнюсе стоимость кофе - 2,11 евро (в апреле 2023 г. – 2 евро), в Каунасе – 1,96 евро (1,88 евро), в Клайпеде – 1,98 евро (1,93 евро), в Шяуляй 1,88 евро (1,75 евро), в Паневежисе – 1,7 евро (1,66 евро).

Каковы тенденции в небольших городах? Например, в Кедайняй средняя чашка кофе стоила столько же, сколько в Вильнюсе – 2,10 евро (1,93 евро), в Мажейкяй - 2,07 евро (2 евро).

Самым дешевым кофе был в кафе Варены и Тельшяй – по 1,5 евро (1,43 евро год назад в Тельшяй).

Как такую тенденцию комментируют представители кафе? По словам представителя кафе Taste Map Евы Ивоне, в этом году кофе подорожал из-за возвращения прежнего НДС.

„Государство отменило льготный 9% НДС, плюс увеличилась минимальная зарплата, мы провели подсчеты, чтобы заплатить людям зарплаты, пришлось увеличить цену на 12–15%“, – сказала Delfi Ивоне.

Kavinė „Taste Map“

Собеседница заметила, что в кафе их сети эспрессо и черный кофе стоят 2,40 евро, капучино – 2,90 евро.

Некоторое сырье, например, молоко, сейчас подешевело.

„Поставщики молока в этом году в первый раз снизили цены. Это было приятно, хотя разница небольшая – около 6,5%. До сих пор все время фиксировался рост.

Что касается кофе – изменение цен на него мы стараемся балансировать за свой счет“, – заметила Ивоне.

Представитель сети 4 кафе Brew Агне Дединскене сказала, что и они повысили цены из-за изменения налогов. Напитки в их кафе подорожали на 12%.

Kava

Черного кофе у них нет, но есть американо - 3 евро, капучино – 3,5 евро.

Представитель сети Caffeine Лина Каминскайте сказала, что в их сети из-за повышения НДС напитки подорожали на 10%c.

Вечный вопрос - почему в Италии кофе дешевле? Дединскайте сказала, что причина - разница в цене на сырье.

„Мы готовим кофе высших сортов, он отличается от коммерческих вариантов. В Италии чаще используют сырье робуста, а не арабика. Если используют арабику - то не высшего сорта, поскольку итальянцы предпочитают крепкий классический кофе. Там обычно используют более дешевое сырье, отсюда и разница в цене“, – пояснила Дединскене.

Поэтому сортовой кофе в Италии будет дороже, чем в Литве.

Kava Italijos kavinėje

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