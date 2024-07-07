Средняя цена на чашку кофе уже превысила 2 евро: самый дорогой кофе не в Вильнюсе

Немалая часть людей не представляет себе жизни без кофе, а в кафе этот напиток с каждым годом дорожает все больше. Чашка кофе в Литве стоит 2,10 евро, однако самый дорогой кофе не в столице, а в Укмерге – 2,20 евро. Представители кафе прокомментировали тенденции и ответили на вопрос о разнице в ценах на кофе между Литвой и Италией.