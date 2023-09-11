Среднегодовая инфляция в Литве в августе – почти 15%

Между тем, среднегодовая инфляция, рассчитанная по индексу потребительских цен (ИПЦ), составляла 16 проц., годовая (в августе 2023 года по сравнению с августом 2022 года) инфляция составляла 6,4 проц., а инфляция, рассчитанная по ИПЦ, составляла 6,2 проц.

На годовую инфляцию, рассчитанную по ГИПЦ, в основном повлиял рост цен на мясо и продукты из него, автомобили, хлеб и зернопродукты, овощи, услуги общепита, принадлежности и средства личной гигиены, изделия и материалы для ремонта жилья, сахар, варенья, мед, шоколад и другие сладости, а также снижение цен на горюче-смазочные материалы и электроэнергию.