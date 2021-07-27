В реанимации Клайпедской университетской больницы находятся 5 из 42 больных коронавирусом. По словам представителя больницы Айсте Норейкайте, трое подключены к аппаратам ИВЛ, один получает кислородную терапию High flow, еще один - кислородную терапию. Одному из пациентов с COVID-19 делают гемодиализ.

"Все пациенты, находящиеся в реанимации - непривиты. Младшему из них 38, а старшему - 72 года. Наблюдается рост числа больных. Абсолютное большинство больных - непривитые, они больны штаммом "дельта", - сказала Норейкайте.

В Вильнюсском регионе в больницах лежат 22 пациента с COVID-19, 3 из них - в реанимации. Значительного роста числа пациентов пока нет.

9 пациентов находятся в Сантаришкской клинике, один - в реанимации (он не был привит). По словам врача клиники Валдаса Печелюнаса, у всех больных ковидом есть хронические болезни, возраст пациентов - 30-50 лет. Большинство больных непривиты или привиты не по полной схеме.

Еще два пациента лежат в реанимации Вильнюсской клинической больницы (оба они непривиты).

По словам представителя Каунасской группы по управлению ситуацией с COVID-19 Вайдотаса Гурскиса, в Каунасе в реанимации лежит один человек, а всего госпитализированы 14 больных ковидом (все они непривиты). Возраст больных 45-89 лет.

В Шяуляйской больнице количество больных коронавирусом колеблется в пределах 8-12 человек. По словам представителя больницы Сонаты Тените, сейчас в больнице есть 10 пациентов с коронавирусом, в реанимации - 2 (44 и 71 год), оба не были привиты. Наблюдается рост числа новых больных.

Лучше всего обстоят дела в Паневежской больнице. Там в реанимации нет ни одного больного с COVID-19.