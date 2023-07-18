18 июля 2023 г. 16:48

Среди литовских руководителей предприятий – два миллионера

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Shutterstock nuotr.
Стоимость имущества руководителей двух акционерных обществ (АО), участником (акционером) которых является государство, превышает 1 миллион евро – об этом свидетельствуют опубликованные во вторник Государственной налоговой инспекцией (ГНИ) сведения об имуществе граждан за 2022 г.

Среди руководителей АО лидирует директор Jonavos šilumos tinklai Йонас Каминскас – стоимость его имущества в прошлом году достигла почти 2,6 млн евро, что почти на 1,1 млн больше, чем в 2021 году – тогда Й. Каминскас был на втором месте в списке.

На втором месте находится глава Plungės vandenys Альвидас Ясявичюс, стоимость имущества которого в 2022 г. немногим превышала 1 млн евро. В позапрошлом году стоимость его имущества была на 175 тыс. евро ниже – тогда он занимал третье место в списке самых богатых руководителей AО.
Третий – директор Kaišiadorių butų ūkis Юозас Сидарас, который в 2021 г. был шестым. В 2022 году стоимость его имущества составила почти 690 тыс. евро, что на 119 тыс. евро больше, чем в позапрошлом году.

На четвертом месте, как и в позапрошлом году, находится руководитель Друскининкайского муниципального курортно-оздоровительного центра Aqua Эдмундас Антанайтис. Стоимость его имущества в течение года не изменилась и составила почти 670 тыс. евро.

Замыкает пятерку лидеров директор по финансам и развитию предприятия Vilniaus viešasis transportas (Вильнюсский общественный транспорт) Саулюс Петравичюс c имуществом стоимостью 580 тыс. евро, по данным за 2022 г.

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