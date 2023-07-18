Среди литовских руководителей предприятий – два миллионера

Среди руководителей АО лидирует директор Jonavos šilumos tinklai Йонас Каминскас – стоимость его имущества в прошлом году достигла почти 2,6 млн евро, что почти на 1,1 млн больше, чем в 2021 году – тогда Й. Каминскас был на втором месте в списке.

На втором месте находится глава Plungės vandenys Альвидас Ясявичюс, стоимость имущества которого в 2022 г. немногим превышала 1 млн евро. В позапрошлом году стоимость его имущества была на 175 тыс. евро ниже – тогда он занимал третье место в списке самых богатых руководителей AО.

Третий – директор Kaišiadorių butų ūkis Юозас Сидарас, который в 2021 г. был шестым. В 2022 году стоимость его имущества составила почти 690 тыс. евро, что на 119 тыс. евро больше, чем в позапрошлом году.

На четвертом месте, как и в позапрошлом году, находится руководитель Друскининкайского муниципального курортно-оздоровительного центра Aqua Эдмундас Антанайтис. Стоимость его имущества в течение года не изменилась и составила почти 670 тыс. евро.