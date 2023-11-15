Среда – последний день для уплаты земельного налога за 2023 год

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Orestas Gurevičius
Среда —последний срок уплаты землевладельцами земельного налога за 2023 год. В этом году жители должны уплатить около 59 млн евро, т. е. на 18,5 млн евро (на 45,68 проц.) больше, чем в прошлом году.

По словам заместителя начальника Государственной налоговой инспекции (ГНИ) Мартинаса Эндрияйтиса, в этом году земельный налог начислен почти 780 тыс. частных землевладельцев, его уплатили 62% населения.

"В 2023 году земельный налог начислен 777 тыс. частных землевладельцев, которым предстоит уплатить в муниципальные бюджеты около 59 млн евро: около 49 млн евро начислено жителям, около 10 млн евро – предприятиям. В 2022 году 728 тыс. землевладельцев было начислено 40,5 млн евро – около 33,5 млн евро жителям и 7 млн евро – предприятиям", – сказал М. Эндрияйтис.

М. Эндрияйтис заверил, что больше всего земельного налога в этом году начислено в Вильнюсском городском самоуправлении – на сумму в 11,5 млн евро.

Между тем максимальная сумма налога для одного жителя превышает 41 тыс. евро, для предприятия – 186 тыс. евро.

"Самоуправления, где в этом году будет уплачено больше всего земельного налога – в Вильнюсском городском самоуправлении начислено 11,5 млн евро, в Каунасском городском самоуправлении начислено 6 млн евро, в городе Клайпеде начислено 1,3 млн евро", – рассказал представитель ГНИ.

"Максимальная начисленная сумма земельного налога в 2023 году для одного жителя – 41 514 евро, для предприятия – 186 283 евро", – сказал он.

По данным ГНИ, в этом году четыре самоуправления повысили ставки земельного налога.
Акмянское районное самоуправление, за исключением сельскохозяйственных участков, повысило ставки, действующие в отношении территорий объектов транспорта и инженерно-коммуникационного хозяйства, территорий полезных ископаемых и территорий коридоров транспортных и инженерных сетей (с 0,7% до 1,5-2%), а в отношении промышленно- складских и коммерческих земель (с 0,7% до 1,2%).

Клайпедское районное самоуправление повысило ставку для территорий полезных ископаемых (с 0,2% до 2%).

Йонавское районное самоуправление повысило ставку для территорий объектов обслуживания транспортных и инженерные сетей и для территорий полезных ископаемых (с 0,75% до 4%).

Кретингское районное самоуправление повысило ставку для запущенной земли до 4% вместо ранее действовавших 3%.

Ежегодно самоуправления представляют в ГНИ собственные решения по ставкам земельного налога, его "ножницы" составляют 0,01-4%.

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