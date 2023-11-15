Среда – последний день для уплаты земельного налога за 2023 год

По словам заместителя начальника Государственной налоговой инспекции (ГНИ) Мартинаса Эндрияйтиса, в этом году земельный налог начислен почти 780 тыс. частных землевладельцев, его уплатили 62% населения.

"В 2023 году земельный налог начислен 777 тыс. частных землевладельцев, которым предстоит уплатить в муниципальные бюджеты около 59 млн евро: около 49 млн евро начислено жителям, около 10 млн евро – предприятиям. В 2022 году 728 тыс. землевладельцев было начислено 40,5 млн евро – около 33,5 млн евро жителям и 7 млн евро – предприятиям", – сказал М. Эндрияйтис.

М. Эндрияйтис заверил, что больше всего земельного налога в этом году начислено в Вильнюсском городском самоуправлении – на сумму в 11,5 млн евро.

Между тем максимальная сумма налога для одного жителя превышает 41 тыс. евро, для предприятия – 186 тыс. евро.