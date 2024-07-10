Среда – день, который покажет, какой будет вторая половина летa

„С этого дня начинается дождливая часть лета“, – сказал LNK этнолог.
По его словам, люди раньше ждали дождей, чтобы созрела рожь.
„Через неделю рожь уже должна быть полностью созревшей“, – заметил Климка.
Если 10 июля идет дождь, то дождь будет идти и следующие 7 дней, а может даже недель.
„А если в этот день нет осадков, это плохо – засуха. Ни картошка не вырастет, ни зерновые не дадут хорошего урожая“, – сказал этнолог.
По прогнозам, в среду в столице будет жарко, небольшой дождь возможен на взморье.
„Это значит, что хотя Литва и небольшая, разница между регионами огромная. Иногда бывает разница в температуре в 15 градусов и больше. Это интересная разница в климате и культурных особенностях. <...>
Да, скорее всего, вторая часть лета будет засушливо“, – прогнозировал Климка.
По его словам, из-за глобального потепления и других явлений, предугадать погоду становится все сложнее.