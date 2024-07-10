Среда – день, который покажет, какой будет вторая половина летa

„С этого дня начинается дождливая часть лета“, – сказал LNK этнолог.

По его словам, люди раньше ждали дождей, чтобы созрела рожь.

„Через неделю рожь уже должна быть полностью созревшей“, – заметил Климка.

Если 10 июля идет дождь, то дождь будет идти и следующие 7 дней, а может даже недель.

„А если в этот день нет осадков, это плохо – засуха. Ни картошка не вырастет, ни зерновые не дадут хорошего урожая“, – сказал этнолог.

По прогнозам, в среду в столице будет жарко, небольшой дождь возможен на взморье.