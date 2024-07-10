2024.07.10 07:10

Среда – день, который покажет, какой будет вторая половина летa

 
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Saulėlydis
Saulėlydis
ФОТО: Džiuljeta Ufartienė | Delfi

Ранее люди верили, что 10 июля надо следить за погодой и температурой воздуха. По погоде в этот день определяли, какой будет оставшаяся часть лета. Этот день в христианском календаре называется днем семи отроков Эфесских (сему спящих отроков), рассказал журналистам телевидения LNK этнолог Либертас Климка.

„С этого дня начинается дождливая часть лета“, – сказал LNK этнолог.

По его словам, люди раньше ждали дождей, чтобы созрела рожь.

„Через неделю рожь уже должна быть полностью созревшей“, – заметил Климка.

Если 10 июля идет дождь, то дождь будет идти и следующие 7 дней, а может даже недель.

„А если в этот день нет осадков, это плохо – засуха. Ни картошка не вырастет, ни зерновые не дадут хорошего урожая“, – сказал этнолог.

По прогнозам, в среду в столице будет жарко, небольшой дождь возможен на взморье.

„Это значит, что хотя Литва и небольшая, разница между регионами огромная. Иногда бывает разница в температуре в 15 градусов и больше. Это интересная разница в климате и культурных особенностях. <...>

Да, скорее всего, вторая часть лета будет засушливо“, – прогнозировал Климка.

По его словам, из-за глобального потепления и других явлений, предугадать погоду становится все сложнее.

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