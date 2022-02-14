aA
По данным Департамента статистики Литвы, годовая инфляция в январе составила 12,4%. По данным специалистов, за месяц больше всего подорожал газ - на 15,1%, а за год больше всего выросли цены на отопление. Специалисты также оценили доступность товаров сейчас и 10 лет назад и сделали вывод, что сейчас жители могут позволить себе купить больше товаров чем в 2012 году.
Сравнение расходов сейчас и 10 лет назад: цены быстро растут, но жители могут позволить себе больше
© DELFI / Robertas Narmontas

"Цены на товары росли быстрее, чем на услуги, а цены, которые администрирует государство, выросли на 19,4%, рыночные цены – на 11,4%", – сказала специалист ДС Виргиния Ясёнене.

Она указала, что в январе больше всего подорожал газ - на 15,1%, социальная защита – 15%, отопление - 12,9%, твердое топливо – 12,8%, электроэнергия 8,8%. Подорожал и алкоголь - на 7,7% крепкий, пиво – 6,8%, поскольку с января повысили акцизы.

Статьи по теме:
Экономисты: инфляция в Литве приблизилась к пику и должна снизиться в марте  (1)
В январе годовая инфляция в Литве составила 12,4%

За год больше всего подорожало отопление - на 76,4%, твердое топливо - на 69,5%, газ – 64,9%, овощи – 33,9%, горючее – 30,5%, изделия из дерева для ремонта жилья – 19,2%, электроэнергия – 17,3%.

В последний раз, по подсчетам ДС, такой высокой инфляция была в 2009 году.

"Чтобы понять, что это подорожание было небольшим, можно сравнить, что люди могли позволить себе 10 лет назад и сейчас. Средняя зарплата в 2012 г на руки была 478,3 евро, а в 2021 г - 995,3 евро", – сказала Ясёнене.

В 2021 г жители всего могли купить больше, чем в 2012 г.

"Кофе в кафе подорожал на 72%, однако мы могли выпить на 113 чашек больше и можем съесть на 58 порций цеппелинов больше. Мы можем купить больше гречки, свинины, копченого сала и др. продуктов. Можем залить больше топлива, чем 10 лет назад. Значит цены растут не быстрее, чем средняя зарплата", – сказала специалист.

Kainos
Kainos
© Statistikos departamento nuotr.

Представитель Центробанка Литвы Юстина Гайжутите представила калькулятор инфляции, в котором каждый может подсчитать свою личную инфляцию и сравнить с инфляцией в Литве.

"Личная инфляция конкретного человека может отличаться от общей, поскольку отличаются доходы и расходы", – заметила она.

В калькуляторе используются данные за декабрь 2021 г., но в ближайшее время информация будет обновлена, появятся данные за январь 2022.

"В Калькуляторе есть данные по 12 разделам основных товаров и услуг", – заметила представитель ЦБ.

Введите в калькулятор свои данные и сравните свою инфляцию с общей.
Калькулятор можно найти здесь.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius Dailius Dargis

Ką dabar veikia senoji Kauno Daktarų gvardija: kai kurie vis dar nesuprato, kad laukiniai laikai praėjo

Delfi Plius James Stavridis

JAV atsargos admirolas: jei Rusija užims Ukrainą, Putinui gresia košmaras

Delfi Plius Vilma Danauskienė

„Valstiečių“ Seimo narys Šarknickas: lyderių perkrovimas, galima sakyti, įvykęs faktas

Delfi Plius Regimantas Dima

Už šį skandalą sunku atleisti iki šiol: kaip Maskvai artimi žmonės nedavė geriausiam pasaulio rašytojui Nobelio premijos

Delfi Plius Jogintė Užusienytė-Četkauskienė

Vilniečio planus sužlugdė gautas teigiamas PGR atsakymas: kai pasidarė dar tris, negalėjo patikėti rezultatais

Delfi Plius Arne Delfs, DELFI

Ukraina dėl Vokietijos netenka kantrybės: skelbiama apie Zelenskio akibrokštą

Delfi Plius Parengė Agnė Keizikienė

Tokią Valentino dienos dovaną įvertins kiekvienas: 12 sekso pozų, kurios jūsų intymų gyvenimą pakels į kitą lygį

Delfi Plius Vaidas Mikaitis

Susigundęs poilsiu ribojimų netaikančioje Meksikoje lietuvis pasijuto suklaidintas, bet kelione nenusivylė: parodė, kaip atostogauja ribotas finansines galimybes turintys tautiečiai

Verslas Plius Dana Lukauskienė

Verslininkės Alinos gyvenimą pakeitė pasisėdėjimas su draugais gamtoje: viskas išaugo į tarptautinį festivalį

Delfi Plius Dalia Plikūnė

Rusijoje – aršios kovos dėl įtakos: seni karo strategai ėmėsi paties Putino

Delfi Plius Rusnė Valatkaitė

5 maisto produktai, efektyviausiai mažinantys kraujospūdį

Delfi Plius Pranas Šarpnickis

Su Rusija gali baigtis visaip: nuo suomių taikytos praktikos pasaulis ėmėsi už galvos, tačiau po padu ši šalis irgi nebuvo

Delfi Plius Dalia Vaitkutė-Šiaulienė

Į Lenkiją – ne tik apsipirkti, bet ir pigiau poilsiauti: populiariausi Augustavo, Suvalkų ir Balstogės SPA centrai bei sanatorijos

Delfi Plius Arne Delfs, Birgit Jennen

Vokiečių žiniasklaida stebisi: kur Olafas Scholzas?

Delfi Plius Joana Balčiuvienė

Šaltakraujiškiausias Lietuvos žudikas maniakas nesudrebėjo ir duodamas parodymus: jo žodžiai pašiurpino klausiusius

Delfi Plius Liutauras Elkimavičius

Geriausi 2021 m. rusiški serialai: atmetus tarybinius ir Putino finansuojamus, būta tikrai įdomių

Delfi Plius Algis Bumblauskas

Tuo metu lietuviai kentėjo nuo maisto pertekliaus, bet į šalį keliavo traukiniai su užrašais „Badaujančiai Lietuvai“

Delfi Plius Kornelija Jasiūnaitė

Savo seksualinę orientaciją atskleidusi „Ta lezbė feministė“: neaiškinkite, kad homoseksualumas ir biseksualumas veda į pedofiliją

Статьи по теме:

Какая мера реально поможет как бизнесу, так и населению Литвы? Интервью с экономистом Александром Изгородиным (5)

После того как выросли цены на энергоресурсы и...

Еврокомиссия снизила прогноз роста ВВП Литвы на этот год до 3,4% (1)

Еврокомиссия (ЕК) снизила прогноз роста литовской...

TOP новостей

Сравнение расходов сейчас и 10 лет назад: цены быстро растут, но жители могут позволить себе больше (8)

По данным Департамента статистики Литвы , годовая...

Предложение: связать штрафы за ПДД с доходами жителей (10)

Член парламентской фракции "Во имя Литвы " Домас...

Литовские аэропорты рассматривают сценарии возможного прекращения авиасообщения с Украиной

Украина – одно из самых популярных направлений из...

Новые рейтинги: какую позицию занимает партия Сквернялиса? (6)

Демократический союз "Во имя Литвы ", который...

Опрос: более половины жителей Литвы обеспокоены действиями России у границ Украины и в Беларуси (27)

Более половины опрошенных жителей Литвы обеспокоены...