Сравнение расходов сейчас и 10 лет назад: цены быстро растут, но жители могут позволить себе больше

"Цены на товары росли быстрее, чем на услуги, а цены, которые администрирует государство, выросли на 19,4%, рыночные цены – на 11,4%", – сказала специалист ДС Виргиния Ясёнене.

Она указала, что в январе больше всего подорожал газ - на 15,1%, социальная защита – 15%, отопление - 12,9%, твердое топливо – 12,8%, электроэнергия 8,8%. Подорожал и алкоголь - на 7,7% крепкий, пиво – 6,8%, поскольку с января повысили акцизы.

За год больше всего подорожало отопление - на 76,4%, твердое топливо - на 69,5%, газ – 64,9%, овощи – 33,9%, горючее – 30,5%, изделия из дерева для ремонта жилья – 19,2%, электроэнергия – 17,3%.

В последний раз, по подсчетам ДС, такой высокой инфляция была в 2009 году.

"Чтобы понять, что это подорожание было небольшим, можно сравнить, что люди могли позволить себе 10 лет назад и сейчас. Средняя зарплата в 2012 г на руки была 478,3 евро, а в 2021 г - 995,3 евро", – сказала Ясёнене.

В 2021 г жители всего могли купить больше, чем в 2012 г.

"Кофе в кафе подорожал на 72%, однако мы могли выпить на 113 чашек больше и можем съесть на 58 порций цеппелинов больше. Мы можем купить больше гречки, свинины, копченого сала и др. продуктов. Можем залить больше топлива, чем 10 лет назад. Значит цены растут не быстрее, чем средняя зарплата", – сказала специалист.

Kainos © Statistikos departamento nuotr.

Представитель Центробанка Литвы Юстина Гайжутите представила калькулятор инфляции, в котором каждый может подсчитать свою личную инфляцию и сравнить с инфляцией в Литве.

"Личная инфляция конкретного человека может отличаться от общей, поскольку отличаются доходы и расходы", – заметила она.

В калькуляторе используются данные за декабрь 2021 г., но в ближайшее время информация будет обновлена, появятся данные за январь 2022.

"В Калькуляторе есть данные по 12 разделам основных товаров и услуг", – заметила представитель ЦБ.

Введите в калькулятор свои данные и сравните свою инфляцию с общей.

Калькулятор можно найти здесь.