Сравнение цен в Литве и Италии: где отдыхать дешевле?

Один из важнейших вопросов - стоимость поездки и проживания. Билеты на самолет до Сицилии стоят около 140 евро в обе стороны, но, к сожалению, придется лететь с пересадкой. Дорога обойдется немного дороже, чем до Паланги. Зато цены на гостиницы приятно удивят.
Конечно, они будут зависеть от того, что вы выберете: квартиру через AirBnb, невзрачную гостиницу или гостиницу, где „все включено“.
В Паланге самые простые и обычно с плохими отзывами апартаменты на Booking стоят от 270 евро за 6 ночей. Цены на более современные квартиры начинаются от 400 евро, а если вам нужна гостиница с удобствами - то 540 евро без завтраков. За гостиницу с питанием и СПА вы уже заплатите больше 1600 евро за двоих.
На Сицилии квартиры стоят от 250 евро за 6 ночей, гостиницы с завтраками – от 330 евро. А вот вариант „все включено“ будет значительно дороже – от 2000 до 4500 евро.
За эти деньги вы получаете неограниченное питание, напитки, посещение бассейнов и СПА (иногда за СПА приходится доплачивать), теннисные корты, пляжный волейбол, мини гольф и др, частный пляж, по вечерам – выступление музыкантов и певцов. Если вы выберете такой вариант, то из гостиницы можно не выходить, но тогда и Сицилию вы не увидите.
Если выберете иной вариант, то надо подумать об аренде авто или оплате проезда в общественном транспорте. В сезон аренда авто за неделю стоит около 500 евро.
Как и ежегодно, этим летом отдыхающие жалуются на цены в Паланге – холодный борщ стоит и около 7 евро, цеппелины – 10 евро. Обеды дня – 7,5-13,5 евро. А какие цены на Сицилии?
Выбор ресторанов здесь огромный, а,значит, и цены очень разные. Лазанья или жареный цыпленок с картошкой стоят 4-7 евро, аранчини (обжаренные или запечённые шарики из риса с начинкой) – от 2 евро. Поэтому, если поискать, можно найти недорогие варианты.
Пиццы стоят 8-18 евро, все зависит от ресторана и продуктов. Правда, пиццы такие сытные, что одной достаточно на двоих. Блюда из пасты или риса стоят 8-18 (в роскошном ресторане дороже) евро, а мясные и рыбные 10–12 евро и на 10 евро дороже в дорогом ресторане. На Сицилии за 30–50 евро можно получить обед или ужин на человека из закуски, первого и второго блюда, десерта и напитка.
На Сицилии масса ресторанов со звездами Michelin (ужин на двоих в самом дешевом из них обойдется в 400 евро). Так что цены - на любой вкус.
Если в ресторанах и закусочных вы не хотите есть, то можно готовить дома – цены на продукты в магазинах немногим отличаются от литовских - одни продукты дороже, а другие дешевле (например, курятина дороже).
Летом на Сицилии отдыхающих ждет масса развлечений: пляжи, музеи, вулкан Этна и др.
Аренда лежака и зонта обойдется в 10-25 евро в день. На пляжах есть раздевалки, туалеты, бары., иногда рестораны. Наслаждаться морем можно бесплатно – на острове много пляжей, отмеченных голубым флагом, а людей на них меньше, чем в Паланге. Да и пляжи есть разные - и каменистые, и песчаные.
Вход в музей Мессины, где можно увидеть картины Караваджо, стоит 9 евро. Вход в долину храмов в Агридженто – 14 евро, в древнегреческий театр в Тавромении – 17 евро.
Если бесплатно хотите увидеть Этну – поезжайте на авто до первых кратеров. А чтобы подняться на высоту 3 км на подъемнике - цена будет от 50 евро.
Если вам хочется роскоши, арендуйте яхту. Для компании из 10 человек с аперитивами поездка на яхте на день стоит от 1000 евро, но если нужен роскошный вариант, то цена может быть и 7000 евро в день.
Цены на услуги салонов красоты здесь не кусаются. Гелевый маникюр стоит 20–25 евро, женская стрижка – 25–40, мужская– 18–25 евро.
Так где отпуск будет дешевле? Наверное, если сложить все расходы на дорогу, аренду авто, Сицилия будет дороже. Однако сам отдых на острове, еда, проживание там либо дешевле, либо стоят столько же, сколько в Паланге.