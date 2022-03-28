Сравнение цен почти на 100 продуктов питания: что подорожало больше всего?

В литовских магазинах больше всего за год подорожала гречка - на 47%, 1 кг гречки сейчас стоит на 1,32 евро дороже, чем год назад. Значительно подорожал и йогурт - на 42%, курица - на 40% и молоко – больше чем на 39%. Литр молока сейчас на 35 центов дороже, чем год назад.

Подорожала не только гречка, но и другие крупы – больше чем на треть подорожала перловка, ячневая крупа, овсянка, манка. подорожал и хлеб.

Produktų kainų pokyčiai © ŽŪM

Есть товары, которые за год подешевели. Больше всего снизилась цена на свежих карпов – на 12,45%, на атлантических лососей – на 10% (примерно на 1 евро за кг), морского окуня – на 7% (60 центов за кг). Яйца кур, которых содержат в клетках, подешевели на 9%.

В ходе исследования сравнивали цены на 96 товаров. За год подорожали 76 из них, а подешевели – 18, цены на два продукта не изменились.

Исследование цен на товары экономического класса показало, что за год изменились цены на все товары, кроме минеральной воды. За год больше всего подорожали гречка, подсолнечное и рапсовое масло, темный хлеб, манка и рис.

Produktų kainų pokyčiai © ŽŪM

Например, гречка в сегменте экономических товаров подорожала почти на 59%, рапсовое масло на 50%, а подсолнечное - на 37%. Темный хлеб подорожал на 37%, манка на 27%, а рис – на 26%. Молоко (2–2,5% жирности) и сливочное масло (на 82% жирности) подорожало на 1/5. На 19% подорожала пшеничная мука, вареные сосиски и сметана 30% жирности. Светлый хлеб подорожал на 18%, батон – на 8%. Обезжиренный творог подорожал на 15%, сыр – на 14%. Макароны подорожали на 13%, вареная колбаса на 1/10, кефир – больше чем на 8%, а яйца содержащихся в клетках кур, размера M - на 7%.