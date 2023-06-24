Сравнение цен на взморье в Литве и в Польше: разница более чем очевидна

Витаутас, сам родом из Паланги, поехал в Польшу в первые выходные июня. С друзьями он пробыл два дня в Гданьске и 1,5 дня в Сопоте. Он слышал, что в Польше дешевле, но что настолько - не ожидал. По его словам, разница огромная.
"Еда намного дешевле. На самом деле чувствуется, что дешевле. Скажем, была большая компания – 8 человек. Мы ходили ужинать в хороший итальянский ресторан в Сопоте около мола. Еда была вкусная. Представьте себе – 8 человек заплатили 250 евро. Ели все, не считая, и пиццы, и горячие блюда. Все вместе получилось по 30 евро на человека. В Литве мы заплатили бы не меньше 350 евро", – сказал Витаутас.
По его подсчетам, за 4 дня отдыха на взморье в Польше на человека вышло по 450 евро – сюда входят и расходы на дорогу, питание, проживание и другие расходы, связанные с развлечениями.
"Жили по 2-3, в зависимости от гостиницы. Скажем, в Гданьске по трое, в Сопоте по двое. И в хороших гостиницах жили – Radisson Blu в Гданьске, Sheraton - в Сопоте. За ночь, если хорошо помню, в Гданьске 60 евро на человека, в Сопоте – 80 евро. В Литве если взять 4–5-звездочные гостиницы и близко таких цен не будет. В Сопоте минимум на 30% все дешевле, чем в Паланге", – сказал Витаутас.
Для сравнения, в ближайшие дни в Паланге ночлег в трехзвездочной гостинице на двоих обойдется в 100 евро, в четырехзвездочной – около 150 евро. Правда, подальше от центра есть и более дешевые домики, например, местами ночлег для двоих стоит 38 евро.
Разница в ценах не только на еду, но и на жилье - очевидна. Например, колесо обозрения в Паланге стоит 14 евро, а в Гданьске - 7 евро.
Витаутас заметил, что разница в ценах между Гданьском и Сопотом минимальна. Он признал, что не только цены влекли его к соседям.
"Мы хотели увидеть что-то новое. Мы слышали, что там хорошо, и с экономической точки зрения лучше ехать в Польшу. Мы ехали туда на двух автомобилях, дорога заняла 7 часов. Поездка оставила хорошее впечатление, поэтому этим летом мы планируем туда вернуться", – сказал он.
"Всегда надо оценивать финансовую сторону. У нас цены не всегда адекватные, по отношению к нашим зарплатам. Видно, что в Литву ехать не выгодно. А что касается условий, погоды и другого – все очень похоже", – заметил Витаутас.