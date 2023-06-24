Сравнение цен на взморье в Литве и в Польше: разница более чем очевидна

Витаутас, сам родом из Паланги, поехал в Польшу в первые выходные июня. С друзьями он пробыл два дня в Гданьске и 1,5 дня в Сопоте. Он слышал, что в Польше дешевле, но что настолько - не ожидал. По его словам, разница огромная.

"Еда намного дешевле. На самом деле чувствуется, что дешевле. Скажем, была большая компания – 8 человек. Мы ходили ужинать в хороший итальянский ресторан в Сопоте около мола. Еда была вкусная. Представьте себе – 8 человек заплатили 250 евро. Ели все, не считая, и пиццы, и горячие блюда. Все вместе получилось по 30 евро на человека. В Литве мы заплатили бы не меньше 350 евро", – сказал Витаутас.

По его подсчетам, за 4 дня отдыха на взморье в Польше на человека вышло по 450 евро – сюда входят и расходы на дорогу, питание, проживание и другие расходы, связанные с развлечениями.