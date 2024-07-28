Сравнение цен на Майорке и литовском курорте: некоторые моменты удивляют

Часто пишут, что отдыха на Майорке недешев. По данным некоторых источников, неделя с проживанием и питанием на человека обойдется в более чем 1000 евро. Мой опыт иной – неделя отдыха семьи (двое детей и двое взрослых) обошлась в 2000 евро - это проживание, поездки, еда и развлечения (без билетов на самолет). Гостиница – 1300 евро. В Паланге за 7 ночей цена похожая, если выбирать апартаменты похожего типа: с бассейном, у моря и с завтраками. В августе цены разные - есть 2300, есть и 1200 евро. Значит, что касается проживания, цены похожи.

Еда. Многие пишут, что на Майорке многое на 20% дороже, чем на континентальной части Испании. На самом деле этого не видно. Ужин в ресторане на 4 стоит от 50 евро. А конкретно: пицца стоит около 10 евро, греческая пита с мясом и овощами – 6 евро, бургеры – 10 евро, горячее блюдо из мяса или рыбы – около 15 евро. Гаспачо стоит 8 евро, салат – 12 евро. Многие рестораны предлагают завтраки с яичницей и т.д., завтрак стоит около 6 евро. Бутерброд в кафе на вынос – около 4-5 евро. Во многих ресторанах есть отдельное детское меню. Цены на комплекс (горячее, напиток и десерт) в нем 8-9 евро. Бокал сангрии стоит 5-6 евро, вина – столько же. Бутылка воды в ресторане стоит 3-5 евро (зависит от размера). Один шарик мороженого – 2-3 евро. Выше цены были только в Пальме, там за шарик мороженого в одном кафе взяли 3,80 евро. Кстати, в некоторых ресторанах есть свои бассейны. Правда, за пользование им надо платить - взрослым 5 евро, детям 3 евро. Некоторые рестораны предлагают комплексы по более низкой цене. Например, ужин из трех блюд стоит 17-25 евро (закуска, горячее и десерт), кое-где за те же деньги дают и напиток, но до 16 ч.