Спустя почти месяц со дня вступления в силу запрета, в Литву не пустили 66 автомобилей с белорусскими номерами

После того, как в августе прошлого года было принято решение о временном закрытии пунктов пропуска Шумскас и Тверячюс на границе с Беларусью, а также после закрытия еще двух – Лаворишкес и Райгардас в марте этого года, в Литву теперь можно въехать из Беларуси на автомобиле или автобусом в двух местах – через пограничные пункты пропуска Шальчининкай и Мядининкай. Пересечение границы пешком или на велосипеде через эти пункты запрещено.
По данным таможни, по прошествии почти месяца с дня вступления запрета в силу, по данным на 16 августа в Мядининкае не разрешили въезд 49 легковым автомобилям с белорусскими регистрационными номерами, а в пункте пропуска Шальчининкай – 17 автомобилям.
С 17 августа также вступает в силу исключение, когда граждане этой страны, имеющие визу для въезда в Европейский союз (ЕС) или действующий временный или постоянный вид на жительство в Литве, использующие автомобиль исключительно в личных целях, смогут въезжать в Литву на автомобиле, зарегистрированном в Беларуси.
По мнению таможни, обновленный порядок не создает предпосылок для обхода санкций, а лишь сужает уже действующее исключение. До 16 августа разрешался въезд в страну владельцам автомобилей с белорусской регистрацией при наличии у владельца визы, выданной в любой из стран ЕС, а с субботы въехать в Литву на таких автомобилях смогут только те владельцы, у которых есть виза, выданная в Литве.
„Остальные условия и исключения не изменились“, – в пятницу сообщила агентству Elta представитель Таможенного департамента Ирмина Фролова-Милашене.
Обновленный порядок с субботы не распространяется на автомобили, принадлежащие юридическим лицам или используемые в коммерческих целях – например, автомобили, ввозимые в Литву для продажи. Также разрешено ввозить в Литву непредназначенный для продажи автомобиль, принадлежащий гражданину ЕС, если он проживает в Беларуси и использует это транспортное средство исключительно в личных целях.
С 18 января 2025 г. автомобили, зарегистрированные в Беларуси, не смогут находиться на территории Литвы. Водители таких автомобилей будут считаться нарушителями требований правовых актов, им будет грозить ответственность – штраф и конфискация автомобиля.
До 18 января 2025 года автомобили с белорусскими регистрационными номерами могут участвовать в дорожном движении на территории Литвы, а также импортироваться и регистрироваться в Литве.