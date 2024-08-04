Спустя 5 лет Каунас встретил Эда Ширана: исполнитель надел майку с особой надписью

Группа The Roop выступила с двумя новыми песнями. Услышав музыку литовских исполнителей, собравшиеся стали танцевать и кричать. Немало эмоций вызвало и выступление Калема Скотта.
После на сцену вышел Ширан. Реакция собравшихся на его появление была бурной.
Первой была песня Castle On The Hill.
Ширан вернулся в страны Балтии спустя 5 лет и привез восхитительное шоу с фейерверками. На майке у Ширана красовалась надпись „Каунас“.
Он признал, что этого концерта могло и не быть, поскольку не так давно он потерял голос.
Фото с концерта: