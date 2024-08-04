2024.08.04 07:03

Спустя 5 лет Каунас встретил Эда Ширана: исполнитель надел майку с особой надписью

 
ru.DELFI.lt

В выходные звучит весь Каунас – множество поклонников собралось, чтобы послушать Эда Ширана , концерт будет длиться два дня. Первая его часть состоялась в субботу вечером на стадионе С.Дарюса и С.Гиренаса. Перед Шираном публику разогревали группа The Roop и Калем Скотт.

Группа The Roop выступила с двумя новыми песнями. Услышав музыку литовских исполнителей, собравшиеся стали танцевать и кричать. Немало эмоций вызвало и выступление Калема Скотта.

Ed Sheran koncertas Kaune

После на сцену вышел Ширан. Реакция собравшихся на его появление была бурной.

Первой была песня Castle On The Hill.

Ed Sheran koncertas Kaune

Ширан вернулся в страны Балтии спустя 5 лет и привез восхитительное шоу с фейерверками. На майке у Ширана красовалась надпись „Каунас“.

Он признал, что этого концерта могло и не быть, поскольку не так давно он потерял голос.

Ed Sheran koncertas Kaune

Фото с концерта:

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