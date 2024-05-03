2024.05.03 22:42

Спустя 10 лет вернулся рейс Вильнюс-Краков: пассажиров в Вильнюсе угощали польской шарлоткой

 
Ориюс Гасановас
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

С 3 мая возобновились полеты по маршруту Краков-Вильнюс. Самолеты будут летать туда и обратно два раза в неделю. В первый полет отправились 108 пассажиров. Полет длится всего 1.10 ч.

Литовцы любят Польшу. Они ездят туда на машинах, на поездах, на автобусах, летают на самолетах. При этом постоянно жалуются на неважное сообщение и хотят, чтобы его улучшили. Литовцы хотят, чтобы с большим числом польских городов сообщение стало более быстрым и удобным.

1,5 года назад из Вильнюса в Варшаву и Краков стали ездить поезда, этот маршрут по сей день пользуется большой популярностью.

Сейчас самолеты airBaltic соединили Вильнюс с Краковом. До сих пор в Краков ездили на машинах (10 часов, если не делать длительные остановки), еще дольше длится поездка на поезде и на автобусе.

Пассажиры первого рейса из Вильнюса в Краков получили в подарок польский пирог "Шарлотка". В каждой коробочке было по 4 куска пирога. Пассажиры первого рейса с удовольствием фотографировались около фотостены со специальной надписью по случаю открытия нового направления. Люди стояли в очереди, чтобы попозировать фотографам. Один из фотографов сразу же раздавал людям фото. За 15 минут фотограф раздал 60 фотографий.

"Наша семья очень ждала этот рейс", – сказали каунасцы Арунас и Дайва, у которых в Кракове живут родственники.

"Мы хотели ехать на поезде, но поездка очень долгая - 15 или 16 часов, если не ошибаюсь. Высидеть столько на одном месте сложно, не для нас. Самолет - отличный выход", – объяснили каунасцы.

На этом же самолете летела пресс-секретарь Литовской службы тюрем Виргиния Вервечкайте, которая летела в Краков с большой компанией, а главное - с мамой.

"Это специальная поездка по случаю Дня матери. Мы слышали, что там красиво", – сказала Виргиния.

"Все очень удобно - с пятницы по понедельник. И цена хорошая, на человека туда и обратно 60 евро", – заметила она.

30 евро за билет в одну сторону платил и вильнюсец Эугениюс.

Первый самолет вылетел в Краков с опозданием на 20 минут.

Пассажиров первого рейса из Вильнюса в Кракове встретили залпами брызг из пожарных рукавов.

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