По данным Delfi, Литовская полиция о назначенном Дауноравичюсу штраф сообщила в Facebook.
"Суть нарушения – управление транспортным средством, которое не соответствует техническим требованиям, было переоборудованно, т.е. вместо установленных производителем дисков и резины были установлены тракторные диски и колеса, участие в движении в населенном пункте, использование мобильного телефона, кроме того, водитель в Вильнюсе, на перекрестке проспекта Саванорю и ул. Лепснос передними колесами заехал на тротуар и там остановился, задняя часть транспортного средства осталась на перекрестке, и мешала другим участникам движения, на перекрестке проспекта Саванорю и ул. Науёсёс Рёвоню не показал поворот налево. Своими действиями поставил под угрозу свою безопасность о безопасность других участников движения.
Нарушены 9, 15, 20, 82, 150.5, 150.8, 150.10, 223 и пункты ПДД", – сообщила полиция.
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