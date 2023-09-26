Спонтанный порядок на Лукишкской площади: 700 шагов по Вильнюсу с Еленой Леонтьевой

"Стало еще лучше, когда снесли Ленина. Потому что площадь, в которой нет центральной фигуры, больше соответствует свободным людям. И на базарной площади люди встречаются, меняются, служат друг другу. Это пересечение, тропинки, которые вроде не совсем правильные, но из этого зарождается спонтанный порядок. Это обоснованный термин из экономики. Он рождается из действий многих свободных людей. Когда за границей я впервые увидела парки, площади, людей, которые загорают, я подумала: когда я у нас на площади Ленина увижу детей, играющих в футбол — тогда это будет означать, что мы стали свободным обществом", — говорит Елена.