Спонтанный порядок на Лукишкской площади: 700 шагов по Вильнюсу с Еленой Леонтьевой

"Какие мы — такая и будет площадь"
Лукишкская площадь, базарная площадь. Когда-то здесь был пустырь, где в 1864 году произошла казнь повстанцев. Позже проходили ярмарки, в межвоенное время — формируется площадка для официальных государственных мероприятий, в советское время — появляется памятник Ленину и проходят демонстрации.
"Про Ленина уже в начале Саюдиса, во времена перестройки был распространенный анекдот, что Ленин стоит и показывает в сторону консерватории, говоря — Лансбергис, наведи порядок в Литве", - вспоминает Е.Леонтьева.
"Стало еще лучше, когда снесли Ленина. Потому что площадь, в которой нет центральной фигуры, больше соответствует свободным людям. И на базарной площади люди встречаются, меняются, служат друг другу. Это пересечение, тропинки, которые вроде не совсем правильные, но из этого зарождается спонтанный порядок. Это обоснованный термин из экономики. Он рождается из действий многих свободных людей. Когда за границей я впервые увидела парки, площади, людей, которые загорают, я подумала: когда я у нас на площади Ленина увижу детей, играющих в футбол — тогда это будет означать, что мы стали свободным обществом", — говорит Елена.
По ее мнению, площадь более не нуждается в каменных фигурах. Лучший монумент и символ — это сами люди, которые ежедневно проходят этот маршрут.
"Площадь — это наша рефлексия. И мы пришли посмотреть в зеркало. Площадь выражает общественную ипостась города. Когда-то торговали, потом казнили, после смотрели на цирк. Какие будем мы — такая будет площадь. Если мы будем злые и будем друг друга наказывать — это отразиться на нашей площади".
Говоря о своем романе "Базарная площадь, или История двух Жанн", Елена подчеркивает: это, в первую очередь, произведение о человеческом призвании. И тема произведения все еще перекликается с нашей реальностью: где от множества обстоятельств зависит, какой будет и площадь, и экономика, и страна.
"Одна Жанна живет во времена, когда экономику надо перестраивать путем реформ, вторая это Жанна Дарк. Мне хотелось поделиться той закономерностью, которая стояла за трансформацией бывшего советского государства. Показать, как эта трансформация произрастает из жил человека. И эта площадь нам не навязана, это мы и наше зеркало, наша рефлексия", - рассказывает в интервью Delfi президент Института свободного рынка Литвы Елена Леонтьева.