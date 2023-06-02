Спилившая дуб компания утверждает, что информировала руководство муниципалитета о своих действиях заранее

Из полученных данных выясняется, что муниципалитет не сделал все возможное для сохранения дуба.

Совладелец компании Do Architects, супруга экс-мэра Ремигиюса Шимашюса Гилите в день, когда был спилен дуб, в Facebook писала, что ей ничего не было известно о том, что дуб спилят.

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас также утверждал, что ничего не знал о таких планах. Позже на пресс-конференции его слова подтвердил главный архитектор города Миндаугас Пакальнис.

Однако представители ЗАО Rinktinės NT представили Delfi иную версию. Они утверждают, что уже давно информировали Do Architects о планах спилить дуб и предложили компании заменить его другим деревом, которому потребуется меньше места.

Компания сказала Delfi, что о планах спилить дуб письменно информировала мэра Шимашюса и аргитектора города Пакальниса.

Кроме того, архитекторы, с которыми говорил Delfi, сказали, что, исходя из того, какие решения предложили архитекторы для этого проекта, сохранить этот дуб было бы сложно или даже невозможно. Дубу планировалось предоставить участок 10х10 м (это в два раза меньше, чем надо такому дереву).

Архитектор, с которым говорил журналист, сказал, что компания старалась скорее спилить дерево, пока его сохранение не включили в обязательные требования.

Арбористы также сказали Delfi, что для корней дуба на планах оставили слишком мало места.

Представители Rinktinės NT заверили Delfi, что были планы заменить дуб другим деревом и компания Do Architects об этом была информирована.

"Тут надо выделить два основных момента. Идея включения в проект дерева исходила от архитекторов, нам она понравилась, мы ее поддерживали. (...) Со временем ситуация изменилась, поскольку появились выводы арбористов. Затем появилась проблема дождевой канализации, которую надо было решать. Тогда было решено остаться при идее с деревом внутри, только заменить его другим, которое лучше приспособлено к городским условиям. Проектировщиков Rinktinės NT об этом информировала", - сказали представители Rinktinės NT.

Они также заметили, что арбористы, исследовавшие ситуацию, указали, что дуб после строительства, скорее всего, не выживет.

Представители Rinktinės NT сказали, что с проектировщиками о замене дуба другим деревом говорили минувшей осенью.

Компания утверждает, что о намерениях убрать дуб письменно информировала муниципалитет 2 марта 2023 года. Если бы после этого письма муниципалитет принял решение включить дерево в охраняемое на этом объекте, ситуация была бы иной.

На вопрос, знал ли об этом Пакальнис, представители компании ответили: "Да, знал. Он был одним из адресатов".

Компания Rinktinės NT представила Delfi копию этого документа, адресованного Шимашюсу, Пакальнису и муниципалитету.

Слова архитектора о том, что дубу оставляли слишком мало места, подтвердил и арборист Альгис Давянис, указав, что минимум такому дереву нужно оставить площадку 15х15 м.

Delfi еще раз обратился за комментарием к Гилите, чтобы узнать, на самом ли деле им предлагали заменить дуб другим деревом.

"Я сразу хочу акцентировать, нас никак не предупреждали о планах спилить дуб без разрешения", - акцентировала Гилите.

Она рассказала, что работала над проектом с 2016 года. В 2021 г. после появления второго проектного плана была назначена экспертиза арбористов, они должны были исследовать корни дуба. Ее провели арбористы Арнас Швялникас и Ренатас Турчинавичюс. Арбористы одобрили интеграцию дерева в проект. Далее, по словам Гилите, шли работы по адаптации дерева, но появились данные об изменениях корневой системы дуба. Тогда заказали еще одну экспертизу, которую провел арборист Д.Стончус. Он указал, что дерево после строительства может не выжить. Гилите сказала, что об этом застройщик информировал муниципалитет, планировали вызывать для консультаций международного арбориста.

По идее заказчика, заметила Гилите, тогда обсуждался и вариант пересадки дуба.

"О планах пилить дуб без разрешения нас мни по каким каналам не информировали", - сказала Гилите.

"Сегодняшние публичные заявления застройщика о том, что он мог пилить дуб, руководствуясь детальным планом, и мы и муниципалитет слышали еще во время проектирования, им ясно говорили, что детальный план - не тот документ, который дает разрешение на спиливание деревьев. То, что на детальном плане дерево не отмечено, как охраняемое, не дает права его рубить. Об этом говорил архитектор Пакальнис", - продолжила она.

Застройэик сказал Delfi, что в марте Пакальниса и Шимашюса информировали о планах спилить дуб, так ли это?

Представитель муниципалитета Грубинслкас ответил: "Спилить дуб застройщик предложил только на встрече 9 мая. На встрече муниципалитет повторил, что дуб должен быть сохранен. Информацию о том, что дерево планируют пилить ни на каких встречах муниципалитет и архитектор не получали".

Министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас подтвердил, что дуб на ул. Цейкиню не был в списке охраняемых объектов.