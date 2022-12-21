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Выступление в Беларуси известного солиста литовской оперы Вайдаса Вишняускаса сложно назвать ошибкой, считает спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен.
Viktorija Čmilytė-Nielsen
Viktorija Čmilytė-Nielsen
© DELFI / Karolina Gudžiūnienė

"Я думаю, что каждый представитель культуры или другой сферы - спорта, сам выбирает, как развивать свою карьеру или как ее закончить. Тут мне кажется - случайной ошибкой это назвать сложно. Нужно спланировать такую ​​поездку, такой спектакль, позаботиться о практических вещах – билете, гонораре и тому подобном», – сказала в среду спикер Сейма в интервью радиостанции Ziniu radijas.

В минувшее воскресенье в Минске Вишняускас исполнил арию Отелло из оперы Джузеппе Верди "Отелло".

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Солист оперы, более известный за рубежом как Кристиан Бенедикт, в Беларуси принял участие в концерте "Гала-опера", который прошел в Минском Большом театре.

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис заявил, что решения солиста "непонятны с точки зрения здравого смысла", и шокировал его.

Во вторник Вишняускас сообщил в Facebook, что извинился и пообещал позже объяснить причины такого своего решения.

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