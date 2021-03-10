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Связанные с контролем алкоголя законы должны появиться на повестке дня Сейма в апреле, говорит председатель литовского парламента Виктория Чмилите-Нильсен.
Alkoholis
Alkoholis
© Unsplash

Как сказала спикер в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas, сейчас при пересмотре запретов выделяют наименее действенные и те, которые лишь имитировали борьбу с алкоголизмом.

"Думаю, что пересмотрев этот пакет запретов, мы выделим те, которые не действуют, которые противоречат здравому смыслу, и заменим их", - добавила она.

Сейм в среду собирается на весеннюю сессию: первое заседание проводится в здании парламента, однако на следующей неделе решением правления из-за эпидемиологической ситуации заседания Сейма будут проводиться в удаленном режиме.

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