Как сказала спикер в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas, сейчас при пересмотре запретов выделяют наименее действенные и те, которые лишь имитировали борьбу с алкоголизмом.

"Думаю, что пересмотрев этот пакет запретов, мы выделим те, которые не действуют, которые противоречат здравому смыслу, и заменим их", - добавила она.

Сейм в среду собирается на весеннюю сессию: первое заседание проводится в здании парламента, однако на следующей неделе решением правления из-за эпидемиологической ситуации заседания Сейма будут проводиться в удаленном режиме.