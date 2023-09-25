Спикер Сейма пока не планирует встречу с бастующими учителями

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Viktorija Čmilytė-Nielsen
Viktorija Čmilytė-Nielsen
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

В преддверии забастовки учителей спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен заявляет, что пока в ее планы на пятницу не входит встреча с учителями, планирующими участвовать в митинге. Тем не менее она надеется, что парламентские партии смогут выполнить свои обязательства и в бюджете на следующий год будут предусмотрены денежные средства, необходимые для повышения зарплат учителей.

"С нашей стороны, со стороны Парламента, я считаю, что главный приоритет – предусмотреть в бюджете необходимые денежные средства для реализации национального соглашения об образовании и повышения заработной платы в 2024 году так, как и договорились политические партии", – сообщила в понедельник спикер Сейма В. Чмилите-Нильсен агентству ELTA.

"Суть таких соглашений заключается в том, чтобы исключить наиболее важные вопросы из политических циклов и не допустить, чтобы выборы воспрепятствовали решению важнейших вопросов", – добавила политик.

Она надеется, что все политические партии, подписавшие соглашение об образовательной политике, выполнят свои обязательства перед учителями.

"Очень хочется верить, что мы сдержим свои обязательства. Возглавляемая мной партия действительно намерена это сделать, и я верю, что в конечном итоге все политические партии, поставившие свои подписи, сдержат данное слово", – отметила В. Чмилите-Нильсен.

На вопрос, собирается ли она в пятницу пойти поговорить с учителями, которые соберутся на митинг возле правительства, спикер Сейма ответила, что таких планов у нее пока нет.

"На пятницу я пока не планировала (встречаться с протестующими учителями – ELTA). Повестку дня я составляю как обычно, запланировано немало встреч, поэтому таких планов у меня пока нет", – сказала В. Чмилите-Нильсен.

По причине разногласий относительно более быстрого повышения зарплат учителей 15 сентября уже прошла предупредительная забастовка учителей, организованная Профсоюзом работников образования Литвы (ПРОЛ), а на 29 сентября запланирована полноценная забастовка.

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