Спикер Сейма пока не планирует встречу с бастующими учителями

"С нашей стороны, со стороны Парламента, я считаю, что главный приоритет – предусмотреть в бюджете необходимые денежные средства для реализации национального соглашения об образовании и повышения заработной платы в 2024 году так, как и договорились политические партии", – сообщила в понедельник спикер Сейма В. Чмилите-Нильсен агентству ELTA.

"Суть таких соглашений заключается в том, чтобы исключить наиболее важные вопросы из политических циклов и не допустить, чтобы выборы воспрепятствовали решению важнейших вопросов", – добавила политик.

Она надеется, что все политические партии, подписавшие соглашение об образовательной политике, выполнят свои обязательства перед учителями.

"Очень хочется верить, что мы сдержим свои обязательства. Возглавляемая мной партия действительно намерена это сделать, и я верю, что в конечном итоге все политические партии, поставившие свои подписи, сдержат данное слово", – отметила В. Чмилите-Нильсен.