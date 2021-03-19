"Думаю, что в нынешней ситуации, когда немного поколеблено доверие к AstraZeneca, очень важно проявить лидерство и привиться этой вакциной. Если это укрепит доверие к этой вакцине в обществе, тогда цель будет достигнута", - сказала глава парламента журналистам в пятницу.

По ее словам, желающие привиться этой вакциной парламентарии тоже смогут сделать это на следующей неделе.

"По моим данным, на следующей неделе, во вторник или среду начнется вакцинация и членов Сейма".

Привиться вакциной AstraZeneca в понедельник планируют и президент Гитанас Науседа, и премьер Ингрида Шимоните, и министр здравоохранения Арунас Дулькис.