"Думаю, что в нынешней ситуации, когда немного поколеблено доверие к AstraZeneca, очень важно проявить лидерство и привиться этой вакциной. Если это укрепит доверие к этой вакцине в обществе, тогда цель будет достигнута", - сказала глава парламента журналистам в пятницу.
По ее словам, желающие привиться этой вакциной парламентарии тоже смогут сделать это на следующей неделе.
"По моим данным, на следующей неделе, во вторник или среду начнется вакцинация и членов Сейма".
Привиться вакциной AstraZeneca в понедельник планируют и президент Гитанас Науседа, и премьер Ингрида Шимоните, и министр здравоохранения Арунас Дулькис.
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