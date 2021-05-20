Она отметила, что проект закона о партнерских отношениях практически готов, в базе законодательных актов Сейма его планируется зарегистрировать в ближайшее время.

"Я думаю, что проект будет зарегистрирован в ближайшее время. По сути, он уже готов, не раз обсуждался", – сказала она, отметив, что его согласование затянулось.

"В этот проект вложено много надежд и ожиданий, поскольку десятки тысяч, сотни тысяч людей ждут такого проекта, ждут его ни одно десятилетия, поэтому естественно, что мы стараемся подготовиться должным образом", – сказала спикер.

Проект закона о партнерских отношениях не только между мужчиной и женщиной, но и между партнерами одного пола, подготовили спикер В. Чмилите-Нильсен, депутаты Томас Витаутас Раскявичюс, Пауле Кузмицкене, Андрюс Навицкас, Ева Паарклите и Эугениюс Гентвилас.

Как в мае сообщил Delfi, в проекте предлагается определить партнерство как "факт сожительства двух лиц (партнеров), зарегистрированный в порядке, установленном правовыми актами, с целью создания или (и) развития, сохранения партнерских отношений".

Партнёрские отношения будут регистрировать учреждения регистрации актов о гражданском состоянии, оба партнера могли бы выбирать фамилию другого партнера как общую или выбирать двойную фамилию.

В проекте предлагается установить, что имущество, приобретенное во время партнерских отношений обеими партнерами или от имени одного из них, считается общей долевой собственностью партнеров, предполагается, что доли частичной собственности являются равными, что не указывалось до сих пор.

Расторгнуть эти отношения проще, чем гражданский брак, когда во всех случаях, даже, если нет детей, по этому вопросу следует обращаться в суд. В случае с партнерством, когда нет детей, это сможет сделать нотариус.

В Литве сейчас не узаконено ни партнерство между мужчиной и женщиной, ни однополое партнерство. Прежние попытки либералов узаконить гражданские партнерские отношения в Сейме не достигали стадии принятия.