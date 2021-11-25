"Практически каждый день в Литве мы слышим о случаях насилия в отношении женщин, к сожалению, до сих пор сообщается и о трагических историях, заканчивающихся смертью. В прошлом году было более 58 тыс. сообщений о насилии в ближнем окружении и абсолютное большинство жертв - женщины", – отметила спикер в пресс-релизе.

"А сколько еще мы знаем о физическом, психологическом, сексуальном и экономическом насилии? Мы должны обеспечить признание такого насилия, чтобы жертвы не боялись высказываться и не обвинялись", – добавила она.

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По словам спикера парламента, ратификация Стамбульской конвенции продемонстрировала бы зрелость Литовского государства.

"Уважение человеческого достоинства является неотъемлемой чертой сознательного общества и неотделимо от гендерного равенства. Права женщин - один из важнейших приоритетов моей политики. Помогать в создании безопасного дома, в сочетании возможности карьерного роста и самореализации с воспитанием детей. Поэтому я рассматриваю ратификацию Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в ближнем окружении и борьбе с насилием в отношении женщин как стремление признать, что мы стали зрелым государством", - сказала В. Чмилите-Нильсен.

30-я Международная социальная кампания "16 дней против насилия в отношении женщин и девочек" завершится 10 декабря, в Международный день прав человека.

Ранее осенью В. Чмилите-Нильсен заявила, что вопрос о ратификации Стамбульской конвенции следует рассматривать только тогда, когда в Сейме наберется достаточно голосов для ее поддержки.

Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте вынесла на ратификацию Сейма Стамбульскую конвенцию, но процесс застопорился из-за политических разногласий по некоторым положениям документа.

Эксперты Совета Европы утверждают, что Литве могли бы быть полезны советы по борьбе с домашним насилием. Католическая Церковь и некоторые политики утверждают, что конвенция может потребовать от Литвы изменить свое определение пола и ввести неприемлемые положения о гомосексуализме.