По ее словам, в нынешних обстоятельствах достаточно объявленной правительством экстремальной ситуации.

"Я считаю, что спешить (с введением чрезвычайного положения – BNS) не нужно. Это возможность, которая у нас есть, однако сегодня, на мой взгляд, достаточно той экстремальной ситуации, которая у нас есть", - сказала В. Чмилите-Нильсен радиостанции Ziniu radijas в среду.

Так она отреагировала на предложение МВД рассмотреть вопрос о введении чрезвычайного положения на границе с Беларусью.

По словам политиков, как возможная альтернатива этому на внеочередной сессии Сейма на следующей неделе должны быть приняты изменения в законах, расширяющие полномочия армии у государственной границы.

"На сессии Сейма мы намерены рассмотреть изменения, которые предоставят армии больше полномочий. Они возможны в условиях экстремальной ситуации", - сказала глава Сейма.

"Мы слышали вчера и от президентского ведомства, и от Министерства обороны, что будут вноситься изменения в закон, и если судить по тому, что было в общественном пространстве, то по сути будет сделана еще альтернатива или параллельно закону о чрезвычайном положении", - сказал в среду радио LRT лидер парламентской оппозиции Саулюс Сквернялис. И все же он придерживается позиции, что государство должно было объявить чрезвычайное положение на участке границы с Беларусью.

На внеочередной сессии Сейм также должен решить, предложить ли правительству признать проектом государственной важности установку заграждения на литовско-белорусской границе, говорят правящие.

В. Чмилите-Нильсен надеется, что такое решение поддержит и оппозиция.

"Все согласны, что физический барьер сегодня нужен", - сказала председатель парламента.

Поддерживает политику разворота мигрантов, хотя усматривает риски

Спикер Сейма поддерживает введенную на этой неделе политику разворота нелегальных мигрантов, хотя усматривает риски относительно соответствия такой практики международному праву.

По ее словам, решение позволить пограничникам сдерживать мигрантов от пересечения государственной границы в нынешней ситуации необходимы.

"Я считаю, что это необходимо, с учетом того, как развивается ситуация, как меняется", - сказала глава парламента радиостанции Ziniu radijas в среду.

"Естественно, что в условиях меняющейся ситуации и удвоения или даже утроения режимом усилий по оказанию давления и на Литву, и на весь (...) Европейский союз (ЕС), нам нужно принимать более жесткие меры", - сказала она.

В распоряжении министра внутренних дел Агне Билотайте ведомствам, обеспечивающим и помогающим обеспечивать охрану государственной границы, Литвы с Беларусью, указано позаботиться о том, чтобы лица пересекали внешнюю сухопутную границу только через пункты пограничного контроля.

Делающие это в других местах не должны пропускаться на территорию страны. Чтобы это обеспечить, должностным лицам разрешено применять психологическое воздействие и физическую силу против нелегальных мигрантов.

Если говорить о соответствии такого решения международным стандартам прав человека, то В. Чмилите-Нильсен усматривает риск, однако здесь "важно несколько моментов".

"Эти меры временные и они являются ответом на гибридную атаку. У наших партнеров и международных организаций, институций есть доказательства, так же, как и у нас, что эта атака, эти действия организованы белорусским режимом", - сказала спикер Сейма.

"Так что, имея доказательства, что эти действия организованы режимом, мы и принимаем те меры, которые в иных обстоятельствах выглядели бы чересчур жесткими", - добавила она.

Глава парламента также подчеркнула, что при применении политики разворота мигрантам предоставляются право и возможность обратиться по поводу предоставления убежища на официальных пунктах погранконтроля.

"В международном праве есть прецеденты, когда такие действия (...) не были признаны нарушением", - сказала В. Чмилите-Нильсен.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4 тысяч мигрантов.

Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима.