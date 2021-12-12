Глава парламента сделала это в Вильнюсском центре вакцинации, расположенном в выставочном зале Litexpo.
"Чувствую себя прекрасно, ничего не почувствовала. (...) Я действительно хочу, чтобы каждый подумал о своем здоровье, здоровье своих близких и принял это решение. Будет ли это решение сделать прививку впервые или сделать прививку третьей дозой, что я сделала сегодня утром", - заявила журналистам В. Чмилите-Нильсен.
Она сказала, что поддерживает вакцинацию детей, потому что болезнь опасна и для них.
Немного ранее бустерной дозой вакцина привились и другие руководители страны: президент Гитанас Науседа, премьер-министр Ингрида Шимоните.
Ранее они были привиты вакциной AstraZeneca.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве от коронавируса скончался первый ребенок (11)
Поздно вечером в субботу появилась информация о том,...
Коронавирус в Литве: 1238 новых случаев и 15 смертей
За минувшие сутки в Литве было выявлено 1238 новых...
Президент Литвы - о действиях России: может исполниться и самый плохой сценарий (353)
Страны Балтии ощущают прямую угрозу со стороны России...
Спикер Сейма Литвы привилась бустерной дозой вакцины от коронавируса: хочется, чтобы каждый принял это решение
Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен в...