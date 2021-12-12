Спикер Сейма Литвы привилась бустерной дозой вакцины от коронавируса: хочется, чтобы каждый принял это решение

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Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен в воскресенье в столице привилась бустерной дозой вакцины от коронавируса.
Viktorija Čmilytė-Nielsen
Viktorija Čmilytė-Nielsen
© DELFI / Josvydas Elinskas

Глава парламента сделала это в Вильнюсском центре вакцинации, расположенном в выставочном зале Litexpo.

"Чувствую себя прекрасно, ничего не почувствовала. (...) Я действительно хочу, чтобы каждый подумал о своем здоровье, здоровье своих близких и принял это решение. Будет ли это решение сделать прививку впервые или сделать прививку третьей дозой, что я сделала сегодня утром", - заявила журналистам В. Чмилите-Нильсен.

Она сказала, что поддерживает вакцинацию детей, потому что болезнь опасна и для них.

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Немного ранее бустерной дозой вакцина привились и другие руководители страны: президент Гитанас Науседа, премьер-министр Ингрида Шимоните.

Ранее они были привиты вакциной AstraZeneca.

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