Во вторник в Сейме был зарегистрировал новый проект продления режима чрезвычайного положения на границе с Беларусью более чем на месяц и в нем не осталось предложения о введении такого положения на границе с Польшей.

По словам спикера Сейма, такое решение было принято "после изучения предложений фракций и с учетом того, что на данном этапе это не является необходимым положением, которое при необходимости может быть скорректировано".

Спикер подтвердила, что поправки к проекту резолюции были согласованы с правительством, внесшим первоначальное предложение. В предложении правительства предлагалось продлить чрезвычайное положение на границе с Беларусью до 15 января и ввести чрезвычайное положение на границе с Польшей.

Во вторник Сейм примет решение о продлении чрезвычайного положения на участке границы у литовской границы с Беларусью и в пяти километрах от государства, то есть всего в десяти километрах.

Такой же режим будет действовать и в местах временного размещения иностранцев.

Вице-спикер Сейма, представитель консерваторов Паулюс Саударгас сообщил BNS, что предложение о введении чрезвычайного положения на границе с Польшей было отклонено, поскольку часть депутатов Сейма выступила против него, а для принятия такого решения необходим максимально широкий консенсус.

"После неформального общения правительства с парламентом, хотелось бы максимально возможной концентрации на этом решении, поддержки оппозиции, поддержки со стороны всех фракций. Поскольку были вопросы о Польше, было решено пойти по пути консенсуса, чтобы уменьшить количество вопросов, возникших у оппозиции", - сказал Саударгас BNS.

Согласно принятому ранее Сеймом постановлению, чрезвычайное положение на границе с Беларусью было введено до 9 декабря в связи с ростом напряженности по причине наплыва нелегальных мигрантов. Это постановление вступило в силу 10 ноября.

В этом году в Литву попали более 4,2 тыс. нелегальных мигрантов.

Литва и другие страны Запада обвиняют минский режим в организации миграционных потоков и называют это гибридной агрессией.