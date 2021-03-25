Глава парламента полагает, что такое количество привитых депутатов позволит Сейму "достаточно безопасно проводить заседания в оффлайн". Всего в Сейме 141 депутат.
"На сегодняшний день привиты 54 члена Сейма, два по возрасту, все прочие в течение этой недели, а к концу недели у нас будет 77 привитых членов Сейма. На следующую неделю зарегистрировались 14 депутатов, которые по той или иной причине, из-за той или иной полученной ранее вакцины, не могли привиться на этой неделе. Таким образом, в начале следующей неделе у нас будет 91 привитый депутат", – заявила В. Чмилите-Нильсен журналистам в четверг.
Она отметила, что еще несколько членов Сейма недавно переболели коронавирусом, поэтому у них есть иммунитет, отказывается прививаться лишь небольшая часть депутатов.
"Есть члены Сейма, которые в принципе настроены против прививок, и говорят на языке теорий заговоров в зале Сейма, естественно, их связанными не приведешь прививаться. Такие есть, но их меньшинство", – отметила спикер.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер-министр: решение об условиях карантина будет приниматься в пятницу (4)
Правительство Литвы в пятницу утром должно принять...
Партия свободы хотела штрафами добиваться толерантности в Литве, но пока решила обсудить поправки с обществом (51)
Партия свободы хотела запретить насмешки и издевки, то...
Политики Литвы сообщают о своем состоянии после вакцинации (34)
22 марта от коронавируса были привиты президент Литвы...
"Delfi Главное": празднование Дня Воли в Литве и Беларуси - праздник и задержания (35)
Белорусские власти не дали разрешения на легальное...
Сантаришкская клиника о вакцинации жены Касюлявичюса: это сделали по просьбе профессора профессор подал заявление об увольнении (26)
Сантаришкская клиника в пресс-релизе ответила на...