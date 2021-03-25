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На этой неделе первой дозой вакцины от коронавируса (COVID-19) должны быть привиты 54 члена парламента Литвы, а в начале следующей недели привитых должно быть 91, заявила в четверг спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.
Viktorija Čmilytė-Nielsen
Viktorija Čmilytė-Nielsen
© DELFI / Domantas Pipas

Глава парламента полагает, что такое количество привитых депутатов позволит Сейму "достаточно безопасно проводить заседания в оффлайн". Всего в Сейме 141 депутат.

"На сегодняшний день привиты 54 члена Сейма, два по возрасту, все прочие в течение этой недели, а к концу недели у нас будет 77 привитых членов Сейма. На следующую неделю зарегистрировались 14 депутатов, которые по той или иной причине, из-за той или иной полученной ранее вакцины, не могли привиться на этой неделе. Таким образом, в начале следующей неделе у нас будет 91 привитый депутат", – заявила В. Чмилите-Нильсен журналистам в четверг.

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Она отметила, что еще несколько членов Сейма недавно переболели коронавирусом, поэтому у них есть иммунитет, отказывается прививаться лишь небольшая часть депутатов.

"Есть члены Сейма, которые в принципе настроены против прививок, и говорят на языке теорий заговоров в зале Сейма, естественно, их связанными не приведешь прививаться. Такие есть, но их меньшинство", – отметила спикер.

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