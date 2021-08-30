На встречу пришли представители "Семейного марша" Раймондас Гринявичюс, Артурас Орлаускас и Альгимантас Рустейка.

Орлаускас после встречи сказал: "Очень приятно, что спикер в первый раз сделала шаг навстречу людям. Она высказала свои ожидания в связи с митингом 10 сентября. Она сказала, что митинг может быть похожим на то, что было 10 августа, когда протест завершился неясно кем организованными беспорядками. Но мы еще раз подтвердили, что наш митинг будет безопасным, как 15 мая, мы будем соблюдать все требования".

Он сказал, что требования, с которыми они намерены выступить на митинге, были переданы спикеру парламента. "Чтобы они - правящее большинство - сделали шаг в сторону людей. Это увольнение завравшегося министра здравоохранения Арунаса Дулькиса, это обсуждение закона о партнерстве только на референдуме, как и Стамбульской конвенции. И выполнение требований, которые вызывают озабоченность у людей, с 1 сентября", – сказал Орлаускас, заметив, что в митинге будут участвовать около 10 000 человек.

Гринявичюс после встречи сказал: "Спикер не может одна говорить обо всех актуальных проблемах. Основная мысль этой встречи – правительство должно занимать такую позицию, чтобы отпала необходимость в митингах и протестах".

Он сказал, что требуют также отказаться от "паспорта возможностей" и связанных с ним запретов.

Гринявичюс сказал, что они высказали спикеру неодобрение в связи с решением установить забор вокруг парламента. "Этот вопрос будет подниматься в белорусских и российских СМИ. Мы видели то нехорошее, что происходило 10 августа, это транслировало белорусское телевидение", – сказал он.

Чмилите-Нильсен после встречи сказала, что ей обещали, что митинг будет мирным, на нем не будут использовать унизительные символы.

"Мне передали требования, ожидания правящего большинства этой организации. Одни могут обсуждаться, они связаны с образованием, (…) другие идут вразрез с обещаниями правящей коалиции, данным избирателям, но я в любом случае передам их партнерам по коалиции", – сказала спикер.

"Были вопросы, связанные с организацией процесса обучения - например, ношение масок в классах, кроме того, речь идет о вакцинации – можно ли отозвать право на увольнение непривитых работников", – продолжила она.

Чмилите-Нильсен сказала, что было высказано недоверие к министру здравоохранения, недовольство в связи с планами принятия Стамбульской конвенции, закона о партнерстве.

"Мы обсудим список, поддержим возможность диалога", – сказала спикер.

По ее словам, целью встречи было "снятие напряжения".

На вопрос, как она оценивает требование об увольнении Дулькиса, Чмилите-Нильсен ответила, что сейчас доверяют всем министрам правительства.

По ее словам, сейчас главное - ускорить темпы вакцинации.

"По-прежнему умирают люди, большая их часть непривиты. Если сейчас мы отступим, то до 10 сентября умрет около 100 человек. Наша цель - сохранение этих жизней. На сегодняшней встрече этот момент не оспаривался – понятно все, что наша цель - сохранение жизней. Каким способом - надо обсуждать этот момент", – заметила спикер.

Она считает, что надо сочетать разные меры – как давление, так и поощрение.

Встреча проходила на улице, поскольку ни у одного из представителей "Семейного марша" нет "паспорта возможностей", а без него в парламент Литвы не пускают.