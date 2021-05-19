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Очевидно, что во время "Большого марша в защиту семей" правила безопасности не соблюдались, сказала спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен.
Спикер парламента о "Марше в защиту семей": правила безопасности не соблюдали
© DELFI / Tomas Vinickas

"Когда подобное мероприятие проходит во время пандемии, действуют правила безопасности. Я считаю, что там очевидно не соблюдали требования безопасности, рекомендации", – сказала она в интервью Žinių radijаs.

Она также отметила, что выступление европарламентария члена правопопулистской партии Альтернатива для Германии Бернхарда Зимника демонстрирует политическую направленность организаторов митинга.

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"Участие этого политика в "Марше в защиту семей" придало мероприятию определенный колорит, ведь он в Европарламенте поддерживает ту позицию, против которой выступает Литва, я считаю, что это показывает определенную политическую повестку дня организаторов", – сказала Чмилите-Нильсен.

15 мая в парке Вингис прошел "Марш в защиту семей" с участием 10 000 человек (разрешение было выдано на 7000 участников).

Инициатором и руководителем марша является бывший член "Порядка и справедливости" Раймндас Гринявичюс, в числе организаторов есть и юморист Артурас Орлаускас, член Национального объединения Альгимантас Рустейка, глава портала infa.lt Арвидас Даунис.

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