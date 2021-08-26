По ее словам, это место выбрано потому, что представители организации не намерены получать "паспорт возможностей".

"С понедельника все люди, которые приходят в парламент, должны предъявлять "паспорт возможностей". Поскольку у них нет никаких документов - ни о вакцинации, ни об отрицательном тесте нет, я это понимаю из публичных заявлений, то безопаснее всего встречаться на улице. Я надеюсь, что в понедельник услышу не только требования. Было бы неплохо, если организаторы расскажут о том, какие меры безопасности они предпримут на мероприятии, чтобы не повторились беспорядки. Было бы неплохо, если бы не было символов, призывающих к насилию", – писала спикер.

Она указала еще один аспект - очевидно, что категорические требования подходят для митинга, но не для переговоров.

"Чтобы чего-то добиться сейчас, или смягчить условия, которые не подходят Союзу семей, надо готовиться к диалогу. Не только требовать. Если разные стороны хотят договориться, они должны этого хотеть. Сейчас я слышу не только требования, я оцениваю и то, что пока одни протестуют, другие прививаются", – сказала спикер.

"На сегодняшний день у нас привиты 1,6 млн. Можно предположить, что небольшая часть этих людей привилась, потому что боялась проблем на работе, а не болезни. Большая часть людей привилась добровольно. Поэтому мы должны искать возможность договориться о том, как будем жить дальше. Категорическое мнение "мне не нравится" никому не поможет: ни привитому большинству, ни непривитому меньшинству", – сказала Чмилите-Нильсен.

"Вот на что я надеюсь на встрече с людьми, которые готовятся к митингу", - продолжила она.

Delfi напоминает, что глава ассоциации Литовский союз семей Раймондас Гринявичюс заявил, что они не намерены менять место проведения митинга, намеченного на 10 сентября, он пройдет у парламента.