"Стало известно, что в июне появится европейский иммунный паспорт, поэтому становится очевидным, что нет смысла спешить с литовским аналогом. Зачем тратить деньги и создавать продукт, который через несколько недель начнет дублироваться с европейским?", – писала в фейсбуке спикер.

По ее мнению, сейчас рациональнее направить деньги на другие цели.

"Надо больше помочь бизнесу, чтобы с этим "иммунным кодом". Уже появилось столько информации об исчезнувших кафе и ресторанах. Лучше бы коллеги направили энергию на помощь бизнесу", – писала Чмилите-Нильсен, заметив, что предложенный документ вызывает ряд вопросов.

"Почему не включают тесты на антитела? Ведь не все болевшие сообщали врачам. Некоторые даже не знали, что болели Covid-19, если форма была бессимптомной. У нас и в парламенте есть коллеги, у которых не было симптомов, но они сделали тест на антитела и обнаружили, что у них много антител. Значит, люди безопасны", – писала спикер.

По ее слова, есть еще одна тема для дискуссий – "если мы хотим, чтобы вакцина AstraZeneca была конкурентоспособной, надо решить вопрос ревакцинации".

"Медэксперты говорят, что оптимальное время для второй прививки 6-8 недель. Итак, или сокращаем срок до этого времени или говорим об иммунном коде после первой прививки. Иначе появится еще один повод для дискриминации", – заметила Чмилите-Нильсен.

По ее словам, есть и другие вопросы, на которые не дают ответа.

"Так лучше скорее на них ответить и готовиться к Digital Green Certificate, который будет действовать во всей Европе", – писала спикер.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заметила, что национальный документ не будет дублировать европейский зеленый сертификат. Оба документа, по ее словам, будут иметь разное назначение, но их можно использовать вместе.

Премьер-министр заметила, что "паспорт возможностей" расширит возможности жителей Литвы и они смогут пользоваться определенными услугами во время карантина.

"Европейский сертификат больше направлен на возможность путешествовать между странами. Это будет система, которая будет утверждена в многостороннем или двустороннем формате", – сказала Шимоните.

"Паспорт возможностей", по ее словам, будет предназначен не для поездок, а для определенных видов деятельности внутри страны.

"Мы говорим о внутренних целях в условиях карантина, чтобы некоторые виды деятельности были связаны с вакцинацией людей, иммунитетом после болезни или после тестирования", – отметила премьер.

Значит европейский зеленый сертификат и "паспорт возможностей" будут иметь разное назначение, но могут работать параллельно.

"ни не так тесно связаны между собой. Они больше связаны своим техническим решением – надо искать решение, чтобы после появления европейского сертификата не было конфликта между этими документами и не пришлось все делать заново. Поскольку принцип схож, мне кажется, ничего делать не придется", – сказала Шимоните.

О том, сколько будет стоит "паспорт возможностей", премьер сказала, что технические возможности не будут дорого стоить.

"Когда будет вся техническая информация, смогу сказать, но точно не много", – сказала премьер.

Европарламентарии из Литвы в апреле сказали, что "паспорт возможностей" не будет дублировать европейский зеленый сертификат. Они сообщили, что европейский документ появится только летом – он будет выдаваться бесплатно и будет доступен всем европейцам одновременно. Этот документ будет нужен только для поездок из одной страны в другую.