"После вакцинации вакциной AstraZeneca прошло 19 часов. Первую чашку кофе утром взяла той рукой, в которую сделали прививку, в глазах не двоится, шума в голове нет, значит, надо идти на работу... А если серьезно, то несколько часов после прививки о ней напоминало только то, что немного чувствовалось место укола. После 18 ч. вечера и этого не было. Я думала, что мой организм не хочет вырабатывать иммунитет. Но нет, не подвел, пришлось еще несколько часов подождать", – писала она, заметив, что у нее немного поднялась температура.
"Около 3 ч. утра я почувствовала, что поднялась температура, термометр показал – 37,5. Но дальнейшему сну это не помешало. Утром температуры не было, было тянущее ощущение в мышцах. Незначительное. Ощущаю руку, как после физической работы или после убаюкивания ребенка на руках в течение длительного времени. Поднимать руку стало тяжелее, но чашку поднять могу", – писала спикер.
Общее самочувствие она оценила в 8 баллов по 10-балльной шкале.
"Иду на утреннее заседание. Знаю, что коллеги Паулюс и Юргис готовы меня подменить, если потребуется, если почувствую себя хуже", – писала она.
Она напомнила, что 23 марта вакциной AstraZeneca прививаться начнут депутаты.
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