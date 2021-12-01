"Правительство обсуждает разные варианты в зависимости от степени риска. Очевидно, что после возвращения детей в школы, количество больных снова выросло в сфере образования, в школах, а это одна из зон риска. Есть еще и медицинская зона, поэтому обсуждение таких предложений акуально", – сказала LRT спикер.
По ее словам, тут Литва не была бы первой страной, поскольку другие страны ЕС уже приняли решение об обязательной вакцинации в некоторых сферах.
"Я напомню, что в ряде стран ЕС были такие предложения еще полгода назад, которые потом были приняты. Поэтому, думаю, такие обсуждения обоснованы. Особенно, если помнить, что речь идет о профессиях, о сферах, где привиты 9 из 10, процент вакцинации высок уже сейчас", – сказала Чмилите-Нильсен.
"Это будет зависеть и от того, как увеличится или стабилизируется кривая заболеваемости, насколько устойчивой будет система здравоохранения, не перегреется ли она. Это будет зависеть от многих факторов. Обсудить стоит", – заметила спикер.
По ее словам, понятно, что всех привить не удастся, но надо понимать, что вакцина защищает от тяжелой формы болезни.
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