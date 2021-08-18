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Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен считает, что в запланированный на 10 сентября несанкционированный протест у здания парламента против ограничений для непривитых от COVID-19 не выльется в более жесткие столкновения, чем 10 августа. Однако она акцентирует, что службы готовятся ко всем возможным сценариям.
Viktorija Čmilytė-Nielsen
Viktorija Čmilytė-Nielsen
© DELFI / Andrius Ufartas

"В ближайшее время правление парламента встретится с представителями служб и это будет один из вопросов, который будут обсуждать (...)", – сказала спикер в интервью Žinių radijаs.

Однако Чмилите-Нильсен считает, что 10 сентября не будет таких протестов, как 10 августа.

"Я думаю, что хуже не будет. Думаю, что движение, которое пользуется такими символами, которые использовали 10 августа, дискредитирует себя и любые веские идеи, которые у него могут быть. Но, да, 10 сентября возможна какая-то акция протеста у парламента, к этому готовимся", – сказала спикер.

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Она отметила, что службы готовятся и к маловероятному сценарию.

"Я не сомневаюсь, что соответствующие службы готовятся и к такому сценарию. Думаю, он маловероятен. Но вы правы, последние месяцы послужили накоплению напряжения, мы видели перемены в культуре протестов. До этого участники таких акций соблюдали установленные правила", – сказала Чмилите-Нильсен.

Напомним, что митинг у парламента, который состоялся 10 августа перерос в беспорядки. Пострадали 18 полицейских и сотрудников СОБ, задержаны 26 человек. Для разгона бунтовщиков полиция применяла слезоточивый газ.

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