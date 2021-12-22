"Наблюдаем за ситуацией в соседних странах. Очевидно, что даже там, где масштабы вакцинации выше чем в Литве, с приходом "омикрона" заболеваемость выросла. Будем наблюдать за ситуацией, правительство будет наблюдать за происходящим в Литве, в зависимости от этого будут обсуждать ограничения, но все увидим в ближайшее время", – сказала спикер в интервью Žinių radijаs.
По ее словам, обсуждать введение карантина еще рано. Если ситуация в реанимациях будет свидетельствовать о необходимости введения ограничений, то могут поднять вопрос карантина.
"Сейчас, я думаю, о карантине говорить пока рано. Очевидно, что осенью, когда количество случаев росло из-за "дельты", делалось все возможное, чтобы избежать карантина. Это будут делать и дальше. Конечно, все может измениться, если новый штамм окажется очень заразным, и в больницах появится много пациентов", – сказала Чмилите-Нильсен.
Кроме того, чтобы избежать распространения вируса без жестких ограничений, спикер призывает соблюдать рекомендации и оценить риски в праздники.
"Мы за время пандемии не раз убедились в том, что в Литве рекомендации не особенно соблюдают, в отличие от других стран Западной Европы. Часто приходиться вводить жесткие ограничения, чтобы остановить распространение. Конечно, рождественский период - это праздничный период повышенного риска, когда у людей бывает больше контактов, чем обычно. Поэтому хочется обратиться к жителям, чтобы они всякий раз оценивали, оправдан ли риск, особенно сейчас, перед началом распространения нового штамма в Литве", – заметила спикер.
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