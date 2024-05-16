2024.05.16 13:41

Спешите - в один день на все железнодорожные билеты на местных маршрутах скидка 90%

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Karolina Gudžiūnienė

Компания LTG Link группы LTG, занимающаяся пассажирскими перевозками в Литве, полгода назад представила рекламную кампанию пассажиры ж/д (traukiniautojai). Поскольку было замечено, что люди охотно пользуются поездами, было решено 30 мая объявить днем пассажиров ж/д и предложить всем вместе отправиться в путешествие на поезде.

30 мая – на все билеты внутреннего железнодорожного сообщения предоставят скидку в размере 90%, она будет действовать при покупке билетов по интернету или в приложении. Продажи стартуют 16 мая, пишет портал madeinvilnius.lt.

"Отмечая день пассажиров ж/д, мы хотим поблагодарить всех, кто выбирает поездки на поезде. Мы надеемся, что в этот день в путешествие отправятся не только постоянные клиенты, но и те, кто уже давно не ездил на поезде", – сказала глава LTG Link Кристина Мейде.

С 16 мая на все маршруты внутреннего сообщения на 30 мая можно купить билеты с 90% скидкой.

По данным "Евростата", Литва в Европе лидирует по количеству километров, которые люди проезжают на автомобилях.

90% скидка будет действовать только при покупке билетов по интернету на сайте ltglink.lt или в приложении. Билеты со скидкой назад не принимают.

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