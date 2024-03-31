Спешите наслаждаться теплом: после теплой Пасхи температура опустится

 
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ФОТО: DELFI / Dainius Labutis
В первый день Пасхи установится приятная и по-летнему теплая погода. Будет солнечно, правда, со второй половины дня начнутся формироваться дождевые облака. После обеда местами, в основном на западе, пройдут дожди.

Местами прогнозируют грозы. Температура поднимется до 19–24 градусов.

В ночь на понедельник ожидается переменная облачность. Местами возможны небольшие дожди, кое-где с грозами. Ветер успокоится. Ночью будет 7-12 градусов.

В понедельник будет по-летнему тепло. На севере и на востоке прогнозируют небольшие дожди. Возможны грозы. Днем снова будет 8–23 градуса тепла. На западе будет 14–17 градусов.

Во вторник погода изменится: ожидаются дожди, температура снизится.

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