aA
Гостем специального выпуска "Delfi. Главное" стала спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен. В студии со спикером Сейма обсуждаем самые актуальные и злободневные темы: начало учебного года, митинги и протесты, "паспорт возможностей", вакцинацию, миграционный кризис и законопроекты, которые парламент планирует рассмотреть на осенней сессии.
Ведущий - Дмитрий Семенов.
Начало трансляции в 13.30
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Полиция просит жителей воздержаться от участия в несанкционированных собраниях: штраф 600 евро (170)
Департамент полиции Литвы провел специальные учения...
Спецвыпуск "Delfi. Главное" с председателем Сейма Литвы Викторией Чмилите-Нильсен (5)
Гостем специального выпуска " Delfi. Главное " стала...
Больше всего непривитых торговцев на рынках Литвы и в киосках (14)
В разных сферах торговли количество привитых...
Как литовская молодежь праздновала 1 сентября: еще больше посетителей в барах ожидается в выходные (16)
В среду в ресторанах и кафе Вильнюса было много...
Пограничники представили видео, на котором белорусы гонят нелегалов через границу (145)
Литовские пограничники поделились видео, на котором...