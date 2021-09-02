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Гостем специального выпуска "Delfi. Главное" стала спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен. В студии со спикером Сейма обсуждаем самые актуальные и злободневные темы: начало учебного года, митинги и протесты, "паспорт возможностей", вакцинацию, миграционный кризис и законопроекты, которые парламент планирует рассмотреть на осенней сессии.

Ведущий - Дмитрий Семенов.

Начало трансляции в 13.30

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