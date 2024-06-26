Спецслужбы предупредили депутатов о связях Вильгельмаса Германаса с Россией

По данным источников Delfi, депутаты интересовались у ДГБ, есть ли у Германаса опасные связи, на что представители ДГБ ответили, что у него есть связи в России.

Депутатов информировали также, почему в 2022 году Государственная комиссия по сделкам не видела никаких проблем с Тринкунайте.

Delfi сообщал, что предпринимателя Тринкунайте, которая была участницей скандала, связанного с уже бывшим министром социальной защиты и труда Моникой Навицкене, в этом году Государственная комиссия по сделкам назвала ненадежным инвестором.