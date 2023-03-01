Граждане Литвы получают дополнительное внимание со стороны белорусских сотрудников на пограничных контрольно-пропускных пунктах и ​​в других местностях Беларуси: проводятся опросы с целью выяснения целей визита в Беларусь, личной информации; проверяются личные вещи, в том числе мобильные телефоны (списки контактов, фотографии, аккаунты в социальных сетях, карты маршрутов и другая личная информация).

Во время опросов на границе сотрудники белорусских служб стремятся получить данные о политических взглядах гражданина, родственниках, друзьях, месте работы, другую актуальную информацию и отношение к войне России против Украины. Режим Александра Лукашенко поддерживает Россию в войне против Украины, поэтому любая поддержка Украины, осуждение российской агрессии, а также поддержка белорусской оппозиции могут расцениваться как враждебная деятельность, за которую в Беларуси может грозить арест или даже тюремное заключение. отмечается в сообщении.

Такие опросы используются для вербовки граждан Литвы и вовлечения их во враждебную государству деятельность. В последнее время большинство случаев вербовки и шпионажа были примерами ведения разведки с территории, то есть лица, согласившиеся сотрудничать с враждебной разведкой, вербовались на территории Беларуси или России.

Обращается внимание на то, что взятые для осмотра белорусскими спецслужбами компьютеры и мобильные устройства, скорее всего, будут возвращены с нарушенными системами безопасности.

Путешествующих призывают быть бдительными и действовать осмотрительно. При отсутствии необходимости рекомендуется избегать поездок как в Беларусь, так и в Россию.

ДГБ отмечает, что мишенью белорусских спецслужб могут стать не только граждане Литвы, работающие с засекреченной информацией. Тесно сотрудничающие спецслужбы России и Беларуси в последнее время стремятся завербовать всех, кто может предоставить ценную информацию по интересующим их вопросам.